Voetballer Esmee Brugts: ‘Ik word langzamerhand ietsjes brutaler’

Esmee Brugts (rechts) in het Oranje-tenue tijdens de wedstrijd tegen Portugal. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Twee jaar geleden speelde ze nog in een jongensteam van FC Binnenmaas. Bij het vorige EK voetbal, in Nederland, droeg Esmee Brugts vijf jaar geleden de vlag. Om afgelopen woensdagavond tegen de handen van de onopvallend spelende Lieke Martens te klappen, haar voorbeeld, en degene wiens plek ze op dat moment in mocht nemen voor haar EK-debuut in de laatste vijftien minuten tegen Portugal.

Pas achttien is ze. Een van de grootste voetbaltalenten ter wereld. En heel soms staat ze even stil bij wat er het afgelopen half jaar is gebeurd. “Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan,” zegt Brugts. In februari maakte ze haar debuut, slechts vijf maanden later werd ze door bondscoach Mark Parsons gekozen in zijn 23-koppige EK-selectie. “Het is superraar om ineens met grote namen naast je te staan en te praten. Alsof je vrienden bent. Maar het zijn ook gewoon mensen, dat besef je wel na een tijdje.”

En over haar snelle ontwikkeling: “Na de winterstop had ik niet verwacht dat ik mee zou mogen. Toen dat wel mocht, was het om kennis te maken, om te zien hoe het is op het allerhoogste niveau. Maar nu mag ik hier mee.” Het laten bezinken komt later. “Ik moet eventjes de tijd nemen straks, het is heel snel gegaan. Die tijd krijg ik wel na het EK.” Toen ze woensdagavond speeltijd kreeg – nummer 11, Martens, werd gewisseld voor 22 – maakte Brugts meteen indruk met gedurfde acties en energie, als ware de vrouwelijke equivalent van PSV-ster Cody Gakpo. ‘Ga acties aan’, kreeg ze als opdracht mee. Na afloop, zonder enige arrogantie: “Ik denk dat ik dat wel heb laten zien.”

Brutaal aan de bal

Mensen verwachten vaak dat ze brutaal is. “Omdat ik acties maak waarvan ze zeggen: zij is brutaal aan de bal. Maar ik ben niet brutaal als persoon. Dat kan nog wel wat meer worden, op een goede manier.” Dat was ook een van de aanwijzingen die Martens haar gaf, toen Brugts om advies vroeg in haar eerste maanden bij het team. “Zij zag dat ik nog een beetje aan het inhouden was. Dat ik wel wat vaker kon gaan schieten, omdat ik dat wel kan. Alleen, ik durfde dat nog niet echt. Nu word ik langzamerhand ietsjes brutaler, misschien. Ik ben een buitenspeler, dus ik móét acties maken.”

Maar eigenlijk is Brugts vooral stil. Ook bij PSV, waar ze sinds vorig jaar voetbalt, had ze tijd nodig, vertelt ze, terwijl ze kaarsrecht op een stoel zit, twee vlechten in haar haar. “Bij mij duurt het heel lang voordat ik me echt ergens thuis voel. Bij PSV heb ik een jaar lang geobserveerd en op de achtergrond een beetje toegekeken en geluisterd. Ik vind luisteren heel fijn, voordat ik echt mijn plekje in de groep vind. Ik ben ook niet superdruk.”

TikTok

De eerste keer dat Brugts Martens in de selectie ontmoette, herinnert ze zich nog. “Toen was ik al helemaal stil. Ik was alleen maar aan het luisteren. Ik heb wel een handje gegeven, natuurlijk. Zij wist al een beetje wie ik was, ik denk dat ze hier bij het Nederlands elftal wel wat weten van de jeugd, dus dat vond ik wel leuk om te horen: zij is al zo ver en dan weet ze überhaupt al wie je bent.”

Het was sowieso wennen bij Oranje, ook op voetbalgebied. “Trainingen zijn van een hoog niveau, aan het begin zat ik hele dagen op mijn kamer om bij te komen. Nu gaat het de goede kant op,” zei ze vlak voor het EK begon. Er is een groot verschil met de jeugdselectie. “We krijgen meer vrijheid nu, daar is het allemaal heel streng, dat is daar ook meer nodig. Hier kun je wandelen als je wil wandelen, dat mag allemaal. Je moet zelf je verantwoordelijkheid pakken.”

Wat Brugts op zo’n moment kiest? “Ik zit op mijn kamer. Kijk een serie of zit op TikTok. Praten met vrienden, dat een beetje.” En ondertussen is ze blij met haar rol als invaller. Aan een plek in de basis denkt ze niet. “Zeker niet. We hebben ervaren speelsters en ik vind ook dat het zo hoort, dat je er een beetje in moet rollen. Dat vind ik zelf ook fijn.”