Voetballer Boateng krijgt boete van 1,8 miljoen euro voor huiselijk geweld

De Duitse topvoetballer Jérome Boateng is donderdag door een rechtbank in München veroordeeld tot een boete van 1,8 miljoen euro voor huiselijk geweld. De 33-jarige verdediger, 76-voudig international, werd beschuldigd van mishandeling van zijn voormalige vriendin, die ook de moeder is van zijn tweelingdochters.