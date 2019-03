Voetbalcoach Ron van Niekerk geschorst om racisme

De 62-jarige trainer zou op 16 februari als coach van Argon uit Mijdrecht kwetsende uitspraken hebben gedaan tegen donkere spelers van WV-HEDW.



Amsterdammer Van Niekerk, die in het verleden onder andere assistent-trainer van Ruud Gullit was bij Terek Grozny in Tsjetsjenië riep in de wedstrijd tussen WV-HEDW en Argon in de zaterdag eerste klasse, volgens spelers van zijn eigen elftal, onder andere 'Ga je wassen, zwarte lul.'



Non-actief

Op trainingen van Argon zou Van Niekerk zich eerder ook racistisch hebben uitgelaten. De selectie van Argon wilde na het incident bij WV-HEDW niet verder met de trainer en het bestuur van de club zette hem op non-actief.



De KNVB startte een onderzoek naar de gebeurtenissen en deed Van Niekerk deze week een schikkingsvoorstel voor vijf maanden. De oud-coach van onder andere Blauw Wit en DWS heeft dat geaccepteerd.



Door de schorsing mag Van Niekerk tot augustus geen enkele functie bekleden in de voetballerij en zelf ook niet spelen Van Niekerk heeft steeds ontkend de racistische opmerkingen te hebben gemaakt. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.