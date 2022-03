Voetbalclubs moeten niet zomaar in zee gaan met cryptobedrijven – de reputatieschade kan groot zijn

Cryptobedrijven storten zich massaal op voetbalsponsoring. Zo ging de KNVB deze week in zee met Bitvavo. Wat zijn de risico’s?

Wie hoofdsponsor van de KNVB wil worden, hoeft geen uitgesproken voetbalhart te hebben, bleek afgelopen maandag. Crypto-ondernemer Mark Nuvelstein wordt ‘steeds meer voetbalfan,’ zei hij in Quote. Zijn favoriete team? ‘Het Nederlands elftal natuurlijk.’

Nuvelsteins bedrijf Bitvavo, Nederlands grootste handelsplatform in cryptomunten, is de nieuwe hoofdsponsor van voetbalbond KNVB. Het bedrijf helpt jaarlijks ruim een miljoen Nederlanders bij het verhandelen van meer dan 150 verschillende cryptomunten zoals bitcoins en verwerkt maandelijks zeker 10 miljard euro aan transacties in 27 landen. Bitvavo is in 2018 opgericht. Op Albert Heijn na zijn de overige hoofdsponsors – Nike, ING, De Nederlandse Loterij en KPN – al langer sponsor dan dat Bitvavo überhaupt bestaat.

De deal is de jongste in recente samenwerkingen tussen de voetbal- en cryptowereld. Cryptobedrijven sponsoren inmiddels acht eredivisieclubs. Volgens een woordvoerder krijgt de KNVB de sponsorgelden van Bitvavo volledig uitgekeerd in euro’s, maar dat gebeurt niet altijd. Zo blijkt uit een rondgang langs de clubs dat NEC (Blox) en AZ (Bitcoin Meester) hun sponsorgeld gedeeltelijk in digitale munten krijgen, terwijl Sparta per gemaakte goal een stukje bitcoin ontvangt. FC Twente en Ajax kunnen de sponsorbedragen van respectievelijk Floki en Blox in euro’s bijschrijven. Hoeveel geld precies met dergelijke samenwerkingen is gemoeid, blijft onduidelijk.

Ook in het buitenland storten cryptobedrijven zich op het voetbal. In de Engelse Premier League werd het aantal samenwerkingen tussen cryptobedrijven en voetbalclubs tussen 2020 en 2021 bijna verdrievoudigd. De KNVB is na de Argentijnse wel pas de tweede nationale voetbalbond die zich laat sponsoren door een cryptobedrijf.

Naamsbekendheid

Sportmarketeer Frank van den Wall Bake stelde in Het Financieele Dagblad dat voetbalclubs zich te weinig bekommeren om waar het geld van cryptobedrijven vandaan komt en welke risico’s eraan zijn verbonden. In Trouw zei hij het niettemin logisch te vinden dat de cryptowereld in voetbal investeert. De populairste sport op aarde krijgt veel media-aandacht: voor ambitieuze ondernemers een ideale manier om naamsbekendheid te creëren.

Wel vraagt Van den Wall Bake zich af wat ING van de deal tussen de KNVB en Bitvavo vindt – banken en cryptobedrijven worden toch gezien als concurrent. “Ik vind het wel merkwaardig. Ik weet dat bepaalde sponsors exclusiviteit hoog in het vaandel hebben staan.”

Ook zet de sportmarketeer vraagtekens bij het financiële plaatje. “Het in termijnen betalen bijvoorbeeld, of wanneer de samenwerkingspartner van de KNVB niet aan de verplichtingen kan voldoen. Als de contracten goed in elkaar zitten, is er niets tegen zo’n samenwerking. Ik denk dat de KNVB voorzichtig genoeg is geweest en zijn huiswerk gedaan heeft.”

Megazwendel

Bitvavo heeft zich geregistreerd bij De Nederlandsche Bank, zoals wettelijk verplicht is om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Maar een waterdicht toezicht op schimmige transacties bestaat volgens Rabobankeconoom Wim Boonstra niet.

De Autoriteit Financiële Markten wees vorig jaar op de financiële risico’s van investeren in cryptomunten en raadde consumenten zelfs af het te doen. Volgens Boonstra is de cryptowereld er een met twee gezichten. “Je komt in aanraking met veel interessante dingen, maar het overgrote deel van die duizenden cryptomunten is een scam.”

Vorig jaar verbond voormalig Ajaxdirecteur Marc Overmars zijn naam aan cryptomunt Xpose Protocol, door kenners een ‘vooropgezette megazwendel’ genoemd. Toen de munt ondanks een gewiekste marketingcampagne na drie dagen implodeerde, zagen veel jongeren duizenden geïnvesteerde euro’s verdampen. In oktober vorig jaar sloot FC Groningen een sponsordeal met het Monegaskische cryptoplatform Iqoniq, dat ook een zeepbel bleek en in januari failliet ging. De club heeft nog tienduizenden euro’s tegoed van het bedrijf.

Volgens Boonstra vinden ook bij serieuze munten als Bitcoin transacties plaats die het daglicht niet verdragen, van wapen- en mensenhandel tot drugshandel en terrorismefinanciering. Hij adviseert de voetbalwereld daarom goed onderzoek te doen naar cryptobedrijven. “Je loopt een aardig reputatierisico als je instapt zonder diepgaande know your customer-analyses.”

Of PSV en Ajax straks mogelijke miljoenenopbrengsten van Cody Gakpo of Antony kunnen bijschrijven in digitale munten, is nog onduidelijk. Van met cryptomunten bekostigde transfers zijn tot dusver slechts twee gevallen bekend: op het Spaanse derde niveau en in een Turkse amateurcompetitie. De bedragen liepen niet verder op dan cryptogeld ter waarde van zo’n 1000 euro.