Voetbalclubs Haarlemmermeer willen kwijtschelding veldhuur

De voorzitter van Pancratius in Badhoevedorp, Harry den Arend, is een van de voortrekkers van het plan. Hij acht de kwijtschelding noodzakelijk om alle clubs door de coronacrisis te helpen. “Onze velden worden deze maanden amper gebruikt. Alle senioren mogen niet spelen en de kleinsten maken de velden niet kapot. Onderhoud is vrijwel niet nodig. Eigenlijk betalen we huur om niet te spelen.”

Den Arend spreekt van een huurbedrag rond de 16.000 à 17.000 euro per jaar aan de gemeente Haarlemmermeer. De andere clubs betalen vergelijkbare bedragen. Na een gezamenlijk voorzittersoverleg is de brief opgesteld. “Van het geld kun je een heleboel andere dingen betalen, zoals trainers bijvoorbeeld,” zegt Den Arend.

Kantine-inkomsten

Ook aan de KNVB doen de verenigingen een oproep. “We betalen de voetbalbond nu voor elk lid een bepaald bedrag voor de organisatie van wedstrijden en competities. Daar komt dit seizoen ook geen bal van terecht. Ik zie de clubs niet meer tegen elkaar voetballen.”

Veel amateurverenigingen verkeren dit jaar in een noodsituatie. Sponsoren en leden zorgen nog voor financiële armslag, maar die steun is niet oneindig. Zonder kantine-inkomsten bij wedstrijden is een belangrijke inkomstenbron al maanden opgedroogd. “De kosten tijdens de lockdown lopen op, terwijl inkomsten achterblijven,” zegt Den Arend. “Als je al geen vet op de botten hebt, dan ga je snel vermageren.”