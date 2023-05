Voetbalclub AGB haalt teams uit competitie om schorsing te voorkomen

Beeld Getty Images

In een statement op de website van de club schrijft het bestuur dat er onlangs ‘tot onze spijt een massale vechtpartij heeft plaatsgevonden’ waarbij een zaalvoetbalteam van de vereniging betrokken was. ‘Dit accepteren wij absoluut niet en we hebben dit elftal per direct uit de competitie gehaald en de spelers geroyeerd.’

De vechtpartij vond op 25 april plaats in de Sporthallen Zuid, bij een voetbalwedstrijd tussen AGB en Maccabi Zaalvoetbal, een club met veel Joodse spelers. Tijdens de tweede helft ontstond ‘een opstootje’ waarbij twee personen gewond zijn geraakt, zo vertelt een politiewoordvoerder.

De slachtoffers hebben aangifte gedaan van openlijke geweldpleging, zware mishandeling, discriminatie en bedreiging. De politie kan niet zeggen of er sprake was geweest van antisemitisme. “Daarmee lopen we vooruit op de zaak, het onderzoek loopt nog.”

Vaker incidenten

De club, die zijn wedstrijden op sportpark Ookmeer speelt, haalt de teams uit de competitie dit om te voorkomen dat de KNVB de licentie van AGB intrekt. Door de vechtpartij is de club ‘verder in de straffenfase’ beland van het risicoaanpaktraject van de voetbalbond. De club zit daar sinds eind 2021 in, omdat er te veel incidenten bij de vereniging zouden zijn.

Een half jaar geleden besloot de KNVB zelfs dat alle teams van AGB een weekend niet mochten voetballen, vanwege ‘de hoeveelheid tuchtzaken’ die toen liepen. Op dat moment – de competitie was pas net begonnen – waren al drie wedstrijden van de vereniging gestaakt. Bij veel andere amateurclubs uit de regio Amsterdam met vaak meer leden en teams, stond de teller nog op nul of hooguit één.

Na een gesprek tussen de voetbalbond en AGB, waarin ‘nadere afspraken’ werden gemaakt, mochten de ruim twintig elftallen van de club een week later weer wedstrijden spelen.

Normen en waarden

Naar aanleiding van de vechtpartij van het zaalvoetbalteam was er maandag weer een gesprek tussen de KNVB en de club. AGB schrijft dat het gesprek ‘redelijk goed is verlopen’, maar dat een volgend incident kan leiden tot het intrekken van de licentie. ‘Met pijn in ons hart zullen wij harde maatregelen moeten treffen om risico’s, ongeregeldheden en tuchtzaken te voorkomen.’

En dus wordt niet alleen het zaalvoetbalteam uit de competitie gehaald, maar ook andere teams. Het bestuur zegt onvoldoende vrijwilligers te hebben ‘om de controle te waarborgen en zullen derhalve met minder teams verder moeten. Eerder hebben wij al afscheid genomen van spelers die niet voldoen aan onze normen en waarden, sportief en respectvol gedrag vertonen. Helaas moeten wij nu ook afscheid nemen van bepaalde elftallen.’

Het Amsterdamsche Voetbal schrijft dat één van de teams die de club heeft teruggetrokken de Zaterdag 1 is. Dit team streed in de vierde klasse nog om het kampioenschap en maakte grote kans om te promoveren.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: