Vitesse wint van FC Utrecht door blunder Paes (2-1): Bekijk hier de samenvatting

Bryan Linssen van Vitesse en keeper Maarten Paes van FC Utrecht. Beeld VI Images

Een schot van afstand van Max Clark werd door spits Tim Matavz van richting veranderd en Paes leek de langzaam aankomende bal eenvoudig te kunnen oprapen. Hij liet de bal echter op knullige wijze door zijn benen in het doel verdwijnen.

“Als jonge keeper heb je geen lineaire lijn die omhoog gaat,” zei Paes bij FOX Sports over zijn fout. “We weten allemaal hoe bloopers eruit zien en dit is een klassieker. Ik wil het niet kleiner maken dan het is, maar het hoort er helaas bij. Daarna heb ik weer moed getoond.”

Clark had Vitesse na tien minuten met een kopbal uit een corner een voorsprong bezorgd en een half uur later verraste Adam Maher keeper Remko Pasveer met een schot van buiten het zestienmetergebied voor de 1-1.

Trefzeker Vitesse

Voor Vitesse is het de derde zege op een rij. De ploeg van Leonid Sloetski verloor dit seizoen alleen nog maar van PSV (5-0) en speelde gelijk tegen Heracles (1-1) en Ajax (2-2).

Vitesse toont zich bovendien behoorlijk trefzeker. De Arnhemmers hebben nu twintig thuiswedstrijden in de eredivisie op rij gescoord en hebben over het hele jaar na Ajax (86) de meeste doelpunten gemaakt (61).