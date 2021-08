Vitesse komt bij Anderlecht goed weg met gelijkspel

Vlak voor tijd schiet Lior Refaelov de Anderlechtpenalty hard op de lat, tot opluchting van Vitessekeeper Markus Schubert. Beeld ANP

Voor Vitesse gloren zes mooie Europese wedstrijden dankzij het goede resultaat in Brussel gisteravond. De eerste wedstrijd tegen Anderlecht in de play-offs van de Conference League heeft uitgewezen dat Vitesse absoluut niet onderdoet voor de gevallen Belgische topclub. Wel baart de zwakke, chaotische Arnhemse defensie grote zorgen.

Zichtbaar gespannen en wellicht onder de indruk van de atmosfeer begon Vitesse zwak aan de uitwedstrijd tegen Anderlecht. Al na tien minuten kwam de thuisclub op voorsprong. Francis Amuzu klopte Maximilian Wittek in de lucht, schoot vervolgens tegen doelman Markus Schubert aan, waarna Benito Raman het simpel kon afmaken.

De Arnhemmers kwamen na een half uur op schitterende wijze op gelijke hoogte. Een dropkick van rechtsback Eli Dasa, terug in het elftal na een blessure, vloog strak in de kruising. Lang kon Vitesse daar niet van genieten, want drie minuten later leidde Anderlecht alweer. Amuzu ontsnapte aan de defensie en bediende Raman: 2-1.

Dat de Belgische aanvaller niet al voor rust zijn derde van de avond maakte, was een klein wonder. Hij kon in de 43ste minuut zo doorlopen richting Schubert, maar via de rechtervoet van de Duitse keeper belandde de bal op de paal.

De tweede helft was iets meer dan dertig seconden onderweg toen Nikolai Baden Frederiksen Vitesse op gelijke hoogte bracht. De Deense spits kreeg een klein beetje ruimte en schoot de bal langs de Nederlandse verdediger Wesley Hoedt en keeper Hendrik Van Crombrugge in de korte hoek.

Knotsgekke slotfase

Anderlecht was in de tweede helft niet meer zo sterk als voor rust en Vitesse kwam beter in het spel. Yann Gboho creëerde al snel na de goal van Frederiksen een goede kans om Vitesse op voorsprong te zetten. De Fransman slalomde door de Belgische achterhoede, maar krulde de bal daarna net naast het doel.

Oussama Tannane bracht Vitesse twintig minuten voor tijd dan toch aan de leiding. De aanvallende middenvelder maakte na een fout van Hoedt een goede individuele actie en schoot raak in de verre hoek. Tannane, vanwege zijn transferwens en gebrekkige fitheid nauwelijks gebruikt door coach Thomas Letsch, leek daarmee de matchwinnaar te worden.

Tot de krankzinnige slotfase aanbrak. Invaller Yari Verschaeren schoot Anderlecht in de 90ste minuut op gelijke hoogte en drie minuten later kreeg de thuisploeg ook nog een strafschop na een overtreding van Matus Bero. Vitesse kwam goed weg: Lior Refaelov schoot de penalty op de lat.

Vitesse mocht uiteindelijk dus nog blij zijn met een gelijkspel. Volgende week kan de club in eigen huis met een overwinning de groepsfase van de Conference League bereiken. En dat Anderlecht te kloppen is, heeft de eerste wedstrijd in Brussel wel bewezen.