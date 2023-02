Virgil van Dijk zal slecht slapen: ze lopen tegenwoordig door hem heen

Beeld Artur Krynicki

Een 10 voor John Motson

Lang geleden, meer dan veertig jaren her, draaide ik me op de perstribune bij AZ geïrriteerd om. Welke idioot had daar zijn radio zo hard aan staan? Er werd hier gevoetbald. Ik keek in het gezicht van Theo Koomen, die verslag deed van de wedstrijd. Hij was de radio zelf: dat er ook een mens schuilging achter de stem, was verbazingwekkend. In 1988 gebeurde er zoiets in Duitsland, waar we filmpjes maakten over het EK voetbal. Voor de wedstrijd tegen Engeland filmden we bekende mensen met hun prognoses. “Hello, Harry,” hoorde ik achter me. Ik draaide me om en zag hoe mijn collega Vermeegen vriendelijk werd begroet door iemand van wie ik alleen de stem kende: John Motson, de televisieverslaggever van de BBC. Motson kende Harry van de FA Cupfinales die hij soms versloeg. Hij was een van die mensen die namen of gezichten nooit vergeten. Voor ons, stervelingen, is zijn stem onvergetelijk. Hij hoort in het rijtje van BBC-legendes als de radioverslaggevers John Arlott (cricket) en Max Robertson (tennis). Motson is een van de weinige, zo niet de enige sportverslaggever met een Bafta op zijn naam. Deze week overleed hij. Als wij doodgaan, zijn we weg. Motson zal er altijd zijn, altijd die stem.

John Motson. Beeld AFP

Een 9 voor Luka Modric

Hoe is het mogelijk dat Modric en Benzema nog altijd uitblinken bij Real Madrid? Hebben zij geen leeftijd? Kent Di María de ouderdom niet? Het doelpunt dat Ángel maakte voor Juventus, heb ik een keer of zes teruggekeken, inclusief de herhalingen. Was het vorig jaar zo dat Benzema tegen het eind van de wedstrijd begon in te zakken, nu spaart hij vanaf het begin energie om aan het eind toe te slaan. Hij beschikt immers over schildknaap Vinícius, die de zwaarden slijpt en de paarden voedert. Er wordt terecht geklaagd over de verdediging van Liverpool. Die is vermoedelijk minder gestructureerd dan die van Union Berlin. Het wil niet zeggen dat ik mijn neus ophaal voor de Engelsen, zoals wel voor die Duitsers. De verdediging van Liverpool moet het doen met middenvelders voor hun neus als Henderson en Fabinho, oudjes bij wie de jaren met de week zwaarder wegen. Dus kon Vinícius vanaf achttien meter zijn rechtervoet doorzwaaien naar de linkerhoek van keeper Alisson Becker voor de 1-2. Wat er kort voor tijd gebeurde voorafgaand aan het vijfde Spaanse doelpunt, heeft vermoedelijk dagenlange slapeloosheid veroorzaakt bij Virgil van Dijk. Vinícius speelde door zijn benen Benzema aan. Die kapte de keeper uit, zag drie verdedigers, onder wie de terugrennende Van Dijk, in het doel van Liverpool opduiken en mikte de bal in het overgebleven gat bovenin. Het cliché luidt dat Van Dijk geen schaduw is van zichzelf. Ik zou zeggen dat hij juist een schaduw is van zichzelf. Ze lopen door hem heen.

Luka Modric. Beeld AFP

Een 5 voor Jurriën Timber

O ja, Ajax voetbalde ook. Tegen een tegenstander die was weggelopen uit het bewind van Erich Honecker. Arnold Bruggink had bewondering voor het voetbal dat rechtstreeks uit het communisme leek te zijn voortgekomen. “Dit is ook voetbal,” piepte Perez erachteraan. Dat was het niet. Al het talent was er zorgvuldig uitgewalst. Doekhi kopte over Timber heen, zoals Militão de etalagepoppen van Liverpool verschalkte. Wanneer gaan Ajax en Liverpool oefenen op corners van de tegenstander?

Jurriën Timber Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Luister onze Ajaxpodcast Branie