Virgil van Dijk over het nieuwe speelsysteem: ‘Dit is de start van hopelijk iets heel moois’

Aanvoerder Virgil van Dijk tijdens een training in Zeist deze week. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst



Moet Oranje net in de schoolbanken om tot op detailniveau het nieuwe spelsysteem van Louis van Gaal onder de knie te krijgen, zit de grote roerganger zelf opeens in isolatie na een positieve coronabesmetting. Aanvoerder Virgil van Dijk denkt dat Oranje ook deze tegenslag – de absentie van Van Gaal dus – wel weer te boven komt. “Er zijn tegenwoordig toch zoveel mogelijkheden,” zegt Van Dijk. “De trainingen zijn via een livestream te volgen en de bondscoach kan de evaluaties digitaal doen. Kijk, ideaal is het allemaal niet, want we beginnen net aan iets nieuws, maar we gaan ermee dealen.”

Het is de aanvoerder van Oranje zoals we hem kennen. Zoals hij zijn loopbaan gestaag opbouwde ook. Zag een trainer het ergens niet meteen in hem zitten, dan gaf hij wat extra gas en anders was er altijd wel een andere trainer of club die hij snel kon overtuigen. Problemen zijn er om te worden opgelost. Bovendien: Oranje is natuurlijk niet meteen stuurloos als Van Gaal er vijf dagen niet bij is.

“Dit is de start van hopelijk iets heel moois,” zegt Van Dijk. “We zijn vier maanden niet bij elkaar geweest en dan is het fijn dat we vanaf nu echt naar iets gaan toewerken. Het implementeren van een nieuwe speelstijl, dat zal tijd nodig hebben. Of het ook meteen resultaten nodig heeft? Wij willen van Denemarken en Duitsland winnen. Natuurlijk. En dat kan ook want wij hebben een fantastische selectie. Maar er worden wel andere dingen van ons gevraagd. Nieuwe dingen. We moeten afwachten hoe snel dat gaat.”

Drie centrale verdedigers

Ronald Koeman probeerde het even met drie centrumverdedigers, maar stapte er snel van af. Frank de Boer zag er ook heil in afgelopen zomer, maar die verkeerde afloop ligt nog vers in het geheugen van de Nederlandse voetballiefhebber. Waarom zouden drie centrale verdedigers op het veld nu opeens wel de weg naar succes vormen?

“Op het EK was ik er niet bij, niet bij de trainingen, niet bij de wedstrijden, dus daar kan ik weinig over zeggen. En nu weer teruggaan naar het EK, dat lijkt mij zinloos,” aldus Van Dijk. “Wat het voor mij als speler zal gaan betekenen, weet ik ook nog niet. Ik weet niet welke positie van de drie centrale verdedigers ik straks zal innemen. Maar het zal sowieso anders zijn, bijvoorbeeld met meer doordekken of de manier van rugdekking geven. Ik ben zelf gewend om in een viermansachterhoede te spelen. Maar er zijn spelers, zoals Stefan de Vrij, die al jarenlang in zo’n systeem spelen. Stefan is er nu niet bij, maar hij laat al jaren zien uitstekend uit de voeten te kunnen in zo’n systeem. Ik vind overigens nog steeds dat 1-4-3-3 ook uitstekend voor ons werkt.”

Snotneus

Maar Van Gaal kiest ergens anders voor, al moet hij de aftrap richting het WK van afstand doen. Is Van Dijk eigenlijk bang om zelf het coronavirus op te lopen? Het zou hem behoorlijk in de wielen rijden in de belangrijke weken die in aantocht zijn. De komende weken speelt hij met Liverpool in de kwartfinale van de Champions League tegen Benfica. In de Premier League én in de FA Cup tweemaal tegen Manchester City. De immer beladen wedstrijd tegen Manchester United staat ook snel op het menu. “Ik ben helemaal niet bang,” zegt Van Dijk. “Ik heb het virus al tweemaal gekregen. De eerste keer helemaal in het begin en later tijdens de periode rond kerstmis. Een droge hoest, een snotneus, dat werk. Het was snel voorbij.”

Van Gaal kondigde maandag aan dat het verplicht stellen van vaccinatie in aanloop naar het WK een serieuze optie wordt indien er een nieuwe variant van het coronavirus de kop op steekt. “Laten we maar hopen dat er geen nieuwe variant komt.” zegt Van Dijk. “Een vaccinatie is de eigen keuze van eenieder. We zijn vooral blij dat wij nu richting het WK kunnen werken. Er zijn acht interlands tot het toernooi. Er zijn dus genoeg mogelijkheden om de speelwijze erin te slijpen. Er zijn wel minder trainingsmogelijkheden, er moet immers ook voortdurend worden gekeken naar de belastbaarheid. Maar er zullen vast veel meetings komen die gaan helpen.”

Veranderingen

Eenmaal in Qatar, in november van dit jaar, zal Van Gaal zijn spelers alle geheimen van de speelwijze hebben duidelijk gemaakt, zoals ze dat van hem kennen. Over Qatar gesproken, de vragen over de situatie in dat land zullen blijven terugkeren. Ook op een dinsdagmorgen in Zeist. “De bondscoach was volgens mij heel duidelijk over Qatar en wij denken er ook zo over. Maar we zitten wel in een stadium dat het nou eenmaal zo is dat wij daar gaan spelen. We kunnen nog wel proberen een verschil te maken, maar wij zijn voetballers, geen mensen uit de politiek. We gaan er heen en misschien zorgt dat daar voor veranderingen. Of er al over acties is gesproken door spelers onderling? Op dit moment niet, maar we staan er wel voor open. Maar we kunnen allemaal een bijdrage leveren hè. Niet alleen de spelers, ook de journalisten. Want jullie gaan er ook heen toch?”