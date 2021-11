Virgil van Dijk: ‘Oranje heeft iedereen nodig, ook het publiek’

Virgil van Dijk gaat de groep voor bij een loopoefening op een training, in aanloop naar de wedstrijd tegen Montenegro. Beeld Pim Ras Fotografie

Virgil van Dijk knikt. Komende zomer wordt hij 31 en als centrumverdediger veroverde hij al lang en breed de voetbalwereld met Liverpool. Na zijn carrière zal hij ook bij FC Groningen, Celtic en Southampton worden herinnerd als een van de clublegendes. Bij Oranje is hij al jarenlang aanvoerder én boegbeeld, maar wel zonder een eindronde achter zijn naam.

“Dat WK halen, dat is heel belangrijk,” zegt Van Dijk. “Voor de spelers. Voor de supporters. Maar ook voor jullie journalisten, toch? En ja, ook voor mij. Kijk, het is niet het einde van de wereld als ik een carrière zou hebben zonder deelname aan een groot eindtoernooi, want alles gebeurt met een reden volgens mij. Maar ik baal er wel heel erg van dat ik in die zes, zeven jaar bij Oranje nooit een WK heb gespeeld.”

Gezondheid van de spelers

Om vervolgens te benadrukken dat hij niet het type is dat alleen naar zijn eigen belang kijkt, zegt hij even later dat hij de plannen die Arsène Wenger namens de Fifa ontwikkelt om het wereldkampioenschap om de twee jaar te houden, in plaats van om de vier, niet omarmt.

“Voor mezelf zou dat misschien goed zijn, want dan kan ik meer WK’s spelen, maar we moeten naar de gezondheid en de veiligheid van spelers kijken. De wedstrijden stapelen zich maar op. In juni spelen we bijvoorbeeld nog vier wedstrijden in de Nations League. Ik klaag niet, hoor, wedstrijden spelen is het leukste dat er is. Maar er moet voor spelers tijd zijn om te herstellen en om weer te kunnen focussen op een nieuw seizoen.”

“Er is binnenkort een meeting met de PFA (Professional Footballers Association) om over dit soort zaken te praten. Een WK is heel speciaal, juist omdat het om de vier jaar plaatsvindt. Dat moeten we zo houden.”

Zware knieblessure

Dat hij ook nog geen EK speelde, deed hem afgelopen zomer pijn. Hij zag van dichtbij hoe zijn mede-internationals zich in Portugal voorbereidden op het eindtoernooi. Zelf werkte hij in dat land aan de laatste fase van zijn revalidatie na een zware knieblessure. “Daar zag ik de jongens en dat was zwaar. We hadden heel erg naar het EK toegewerkt, maar twee maanden voor het toernooi wist ik dat ik het niet zou halen. Dat was echt lastig.’'

Hij bekeek het EK van afstand. Was het eigenlijk moeilijk om Jordan Pickford, de keeper van Everton en de Engelse nationale ploeg, de finale te zien halen? De doelman was er immers in oktober 2020 met een wilde charge verantwoordelijk voor dat Van Dijk tien maanden aan de kant moest blijven.

“Daar ga ik dus geen uitspraken over doen, want dan weet je niet hoe ze dat in Engeland weer gaan vertalen in de media,” zegt Van Dijk. “Maar ik wilde heel graag met de jongens zijn op het EK. Ook daarom moeten we zorgen dat we ons in de resterende wedstrijden tegen Montenegro en Noorwegen kwalificeren.”

‘Publiek moet tekeergaan’

“Ik ben heel trots dat ik aanvoerder ben van dit Oranje. Qatar, daar kijk ik echt naar uit. Dan moeten we ons wel eerst kwalificeren. Er ligt een mooie kans, we staan er goed voor. Maar we hebben iedereen nodig. Ook jullie als journalisten. Hoe? We hebben behoefte aan positieve berichten.”

“Kijk, Haaland ontbreekt volgende week tegen ons bij de Noren. Dat hij er niet bij is, is natuurlijk een forse aderlating voor die ploeg. Maar Noorwegen blijft een elftal dat negentig minuten knokt en waar de spelers voor elkaar door het vuur gaan. Dat moeten wij minimaal gelijkwaardig doen, of zelfs beter. ”

Geen twijfels

Als Van Dijk werkelijk eind volgend jaar het WK speelt, is hij dus al 31. De volgende kans – in 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten – is misschien een brug te ver, zeker na de complexe knieblessure die hij vorig jaar opliep. “In eerste instantie ben je nog wel bezig met die knie, omdat hij stijf wordt na inspanningen. Maar ik heb geen last gehad van twijfels over mijn eigen lijf of zo. Ik doe wat ik voorheen ook deed. En ja, ik sta op scherp, een gele kaart tegen Montenegro zou mij de wedstrijd tegen Noorwegen kosten. Maar dat zal er niet voor zorgen dat ik dingen anders ga doen. Ik blijf gretig.”

“Dat hadden we met Liverpool ook. We wonnen daar veel prijzen, maar wel in korte tijd. We konden de landstitel niet met de fans vieren door corona. Dat maakt dat je het nog een keer wilt presteren, dat je nog meer prijzen wilt pakken, omdat je weet hoe het voelt als het succes eenmaal daar is. En als ik naar Oranje kijk, zie ik ook een heel talentvolle groep die erg graag wil. In Qatar kunnen we presteren met een bondscoach met wie de klik er op dit moment duidelijk is.”

Louis van Gaal

“Louis van Gaal brengt persoonlijkheid met zich mee. Jullie zien hem allemaal tijdens de persconferenties, hij is heel direct. Of dat soms ook confronterend is? Dat kan zo overkomen, maar hij zegt het niet om iemand neer te halen. Hij geeft dingen aan omdat die fout gaan en vervolgens hopelijk niet meer voorkomen.”

“Van Gaal is een goede bondscoach, maar zeker ook een goede spelersmanager. Hij en de staf werken keihard. We hebben zoveel meetings en bespreken van alles. Tegenstanders doen het vaak op een bepaalde manier en als ze tegen Oranje spelen, doen ze het opeens helemaal anders. Daar zijn we ook op voorbereid.”

De aanvoerder van Oranje wil in Podgorica en Rotterdam de klus klaren richting Qatar. “We zijn bijna gekwalificeerd en ik zal trots zijn als ik deze talentvolle ploeg straks in Qatar als aanvoerder mag leiden. Zoals ik ook trots ben dat ik met Lieke Martens op een wolkenkrabber sta afgebeeld in de Rotterdamse binnenstad. Je denkt er vooraf niet over na, maar dat dergelijke dingen gebeuren in een loopbaan is superleuk. Het verandert overigens niet mijn ego, hoor. We zijn immers allemaal gelijk.”