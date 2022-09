Virgil van Dijk is terug van zijn vormcrisis

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Virgil van Dijk

L’Equipe noemde het Nederlands elftal maandag een ‘serieuze outsider’ voor de wereldtitel. Van Gaal begon na de wedstrijd onmiddellijk met het downplayen van het resultaat tegen de Belgen. “We waren slecht,” herhaalde hij een paar keer. Tuurlijk Louis, wat waren we slecht. We wonnen wel van de nummer twee van de wereldranglijst. Weet je wie slecht waren, Louis: België, Italië, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Spanje, die waren slecht. Wij niet. Wij waren goed. Als Bergwijn even scherp was geweest als aan het begin van het seizoen, hadden we aan het slot nog twee keer gescoord. Timber bleek wereldtop, Pasveer, Gakpo en Taylor kwamen erbij als mogelijke basisspelers. Wat een rijkdom. En, niet onbelangrijk, Van Dijk is terug van zijn vormcrisis. Hij was beslissend met die kopbal en achterin de soevereine heerser die even was weggeweest. We waren níét slecht.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: