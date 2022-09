Virgil van Dijk: ‘Ik ben niet naïef, ik weet ook dat ik beter kon’

Virgil van Dijk schermt de bal af voor de Poolse spits Robert Lewandowski tijdens de met 0-2 gewonnen Nations Leaguewedstrijd. Beeld Kacper Pempel/REUTERS

Virgil van Dijk zucht eens diep in de catacomben van het Naradowystadion. Een zucht verpakt in een milde glimlach. Inderdaad, knikt de aanvoerder van Oranje, sinds zijn profdebuut bij FC Groningen liep vrijwel alles in zijn voetballeven in één rechte lijn omhoog. De commentaren waren consequent lovend, lyrisch haast.

Tot hij in de eerste weken van dit seizoen opeens felle – en terechte – kritiek kreeg. Plots oogde de onomstreden verdediger van Liverpool kwetsbaar, een tikje onbehouwen soms ook. Van Dijk veroorzaakte een paar atypische strafschoppen, zocht zichtbaar naar zijn vorm.

“Met de uitwedstrijd tegen Napoli als dieptepunt, zowel voor de club als mij persoonlijk,” aldus Van Dijk over de kansloze 4-1 nederlaag in de Champions League. “Hopelijk was dat ook een kantelpunt. Later tegen Ajax en nu met Oranje tegen Polen ging het goed. Dat biedt zeker iets om op verder te bouwen en vertrouwen uit te putten.”

‘Leuk is anders’

De kritiek was terecht, geeft Van Dijk toe. “Ik weet dat ik beter kon. Ik ben niet naïef, ik weet donders goed dat ik fouten maak. Dat gebeurt in voetbal, dat weet iedereen. Maar leuk is anders.”

Mentaal was het soms zwaar, erkent de voetballer. “Ik weet ook dat ik een van de belangrijke spelers ben, bij mijn club en bij Oranje. Die verantwoordelijkheid voel ik heel erg. Ik probeer elke wedstrijd, elke training de allerbeste versie van mezelf te laten zien. Maar soms gaat dat even niet zo makkelijk.”

Van Dijk zocht veelvuldig naar verklaringen, zowel bij zichzelf als met zijn teamgenoten. “We hadden begin dit seizoen natuurlijk met blessures te maken, maar ook: het liep gewoon niet. Vooral tegen Napoli kon je dat zien, we waren allemaal bezig met onze eigen strijd. Dan zoek je als speler oplossingen, maar die oplossingen moet je als team zoeken. Dat klinkt heel simpel, maar het is best lastig.”

Na de afgang in Napels veranderde er iets, zag Van Dijk. Manager Jürgen Klopp en de belangrijkste spelers kropen dicht bij elkaar in die dagen, vastbesloten de boel om te keren. “In de week richting de wedstrijd tegen Ajax hebben we echt goed gesproken met elkaar. Dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet meer kan voorkomen, een mindere wedstrijd kan altijd. Maar de basis is om allemaal dezelfde focus te hebben.”

Veel coachen

Deze week bij Oranje speelden andere thema’s: de ploeg van Van Gaal bereidt zich bovenal voor op het WK in Qatar. In dat team is Van Dijk de onomstreden man in het centrum van de verdediging, voorlopig met Jurriën Timber en Nathan Aké als adjudanten. De 0-2 winst op Polen schonk perspectief en vertrouwen, óók in defensief opzicht.

“Tegen Polen moesten we onderling veel coachen, want zij speelden met veel positiewisselingen. Maar dat ging goed en het was lekker om eindelijk weer de nul te houden. Bij de wedstrijden in juni speelden we met verschillende achterhoedes, nu zag je dat het stilaan wat vaster wordt. Het was heel solide, denk ik.”

Of de achterhoede daarmee zo goed als vaststaat voor Qatar? Van Dijk: “Dat is aan de bondscoach natuurlijk. Maar dat we iedereen nodig hebben, heb je tegen Polen ook weer kunnen zien. Er zullen ongetwijfeld soms jongens wegvallen, dan moeten de anderen er staan. Maar ook wat dat betreft ziet het er goed uit. Hier kunnen we weer verder mee, ook richting de wedstrijd tegen België van zondag.”