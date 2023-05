Vinícius Júnior legt groot probleem in Spaanse voetbal bloot: ‘De racisten hebben gewonnen’

Vinícius Júnior (links). Beeld JOSE JORDAN/ANP

In januari 2020 hoorde Iñaki Williams, Ghanees-Spaanse speler van Athletic de Bilbao, hoe enkele toeschouwers van Espanyol hem uitscholden en apengeluiden maakten. Er werd een aanklacht ingediend, twee van de supporters werden geïdentificeerd en tegen een van hen eiste het Spaanse OM twee jaar celstraf, een boete van 5700 euro en een stadionverbod van vijf jaar. Drie jaar later is de zaak nog altijd niet voorgekomen.

De traagheid van justitie is een van de voornaamste obstakels bij de bestrijding van het groeiende racisme in de Spaanse stadions. Tussen 2004 en 2006 meldden de scheidsrechters zo’n 25 incidenten per seizoen in het profvoetbal; vorig seizoen waren dat er 115. Voor het merendeel (93 procent) ging het om kwetsende spreekkoren, net als bij Vinícius zondag. Toen enkele supporters ‘mono’ naar hem riepen, aap in het Spaans, wees hij de daders vanaf het veld aan. Tegen het einde van de hectische wedstrijd werd de 22-jarige Braziliaan door nog veel meer toeschouwers uitgescholden.

De Liga, de organisator van de competities, heeft het laatste jaar twaalf aanklachten vanwege racisme tijdens of rond wedstrijden bij justitie ingediend – bij acht ervan was Vinícius het slachtoffer. Vier zaken zijn door de rechters geseponeerd, in een ervan is een vonnis uitgesproken: een man uit Mallorca werd veroordeeld tot een boete van 4000 euro en kreeg een stadionverbod van een jaar.

Groot probleem

Omdat ‘geweld, racisme, xenofobie en onverdraagzaamheid in de sport’ sinds 2007 als haatmisdrijf is opgenomen in de Spaanse wet en de rechters zich over elke aanklacht moeten buigen, kan de Liga zelf niet straffen, is de redenering van de organisatie. Directeur Javier Tebas maakte zondagavond een slechte beurt door in een tweet niet het racisme te veroordelen, maar Vinícius te bekritiseren omdat die het Spaanse voetbal ‘racistisch’ had genoemd. De voetballer vond die reactie een nieuw bewijs dat het Spaanse voetbal een groot probleem heeft.

Eerder had hij via sociale media al zijn woede over de incidenten geuit: ‘De competitie die ooit van Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi was, is vandaag van de racist.’ ‘De racisten hebben gewonnen,’ was zijn reactie op de rode kaart die hij in blessuretijd ontving nadat hij een tegenstander die hem bij de keel had gegrepen van zich af had geduwd.

Waar een kordaat antwoord van La Liga dus uitbleef, kreeg Vinícius wel alle steun van zijn trainer Carlo Ancelotti – “Als een heel stadion iemand een aap roept, moet je de wedstrijd stilleggen.” – van zijn club, die een formele aanklacht bij justitie indiende, én van de Spaanse voetbalbond, waarvan voorzitter Luis Rubiales ook zeer kritisch was op de reactie van La Liga: “Zolang er ook maar één persoon of groep is die iemand uitscheldt vanwege zijn seksuele geaardheid, huidskleur of geloof hebben we een probleem. Een probleem dat bovendien het imago van een hele ploeg, een aanhang, een club en een land bezoedelt. Vinícius en elke andere speler die slachtoffer hiervan is krijgt al onze steun.”

Lula

Het OM in Valencia verklaarde maandag een onderzoek te starten. De club zei dat de betreffende supporters ‘voor het leven’ zullen worden geschorst en uit het stadion zullen worden geweerd. Van een van hen zou de naam al bekend zijn.

Ook vanuit de politiek werd het racisme in het voetbal veroordeeld. En niet alleen in Spanje zelf. Zo vroeg de Braziliaanse president Lula om harde maatregelen. “Het kan niet zo zijn dat in de 21ste eeuw de raciale vooroordelen bezit nemen van stadions in Europa.”

Vinícius moet mogelijk de laatste twee wedstrijden van het seizoen missen omdat hem vanwege de rode kaart een schorsing wacht. En dat terwijl hij zelf al eerder in de wedstrijd het veld had willen verlaten. Ancelotti overtuigde hem ervan te blijven staan. “Ik zei: het is jouw schuld niet, jij bent het slachtoffer. Dus speelde hij door en kreeg hij nog een totaal onzinnige rode kaart.”