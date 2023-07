Vingegaard sloopt Pogacar, en hoe: ‘We hadden niet gedacht dat hij zó zou breken’

Jonas Vingegaard gaat zijn titel in de Tour de France prolongeren. Was zijn uithaal in de tijdrit dinsdag al verschroeiend, de koninginnenrit naar Courchevel woensdag is er een voor de Tourgeschiedenis. Het is Jumbo-Visma wéér gelukt Tadej Pogacar te kraken.

Jonas Vingegaard is al even over de finish op het minivliegveld van Courchevel tussen de machtige Alpentoppen. Hij heeft de eerste chaos in een wirwar van camera’s, beveiligers en journalisten overleefd. Hij moet eigenlijk achter het podium getrokken worden, maar de aankomende winnaar van de Tour de France kijkt nog wat om zich heen. Daar ziet hij Wilco Kelderman, die twee minuten later is binnengekomen en net een eerste interview heeft gegeven. De twee pakken elkaar stevig vast. Het is de omhelzing voor de Touroverwinning.

Nog vier etappes, maar het kan niet meer fout gaan. Alleen nog recht op zijn fiets blijven zitten en Vingegaard heeft zondag net zo veel Tourzeges als Pogacar: twee.

Vlak achter de finish, bij de teambus van Jumbo-Visma, is een mix tussen blijdschap, ongeloof en opluchting voelbaar. Maar toch vooral dat laatste. Al het sloopwerk, ook deze etappe, heeft het ultieme opgeleverd. In een door Felix Gall gewonnen rit is Pogacar weggeblazen. Hij heeft bijna zes minuten verloren op Vingegaard. De grootste opdoffer die de Sloveen tot nu in zijn fietsleven heeft gekregen.

Dylan van Baarle komt lachend aan bij de bus en geeft Tiesj Benoot een knuffel. “Ik heb helemaal niks gehoord, mijn oortjes deden het niet,” zegt hij, maar natuurlijk weet hij het. Hij en zijn ploeggenoten hebben net het restant van de Tour tot een formaliteit gemaakt. Mike Teunissen, vorig jaar nog in dienst van Jumbo-Visma, fietst langs. Hij steekt een duim omhoog en roept: “Klasse mannen.”

Niet chic

Sportief directeur Merijn Zeeman loopt, een blikje Spa rood in zijn hand, nog een beetje verdwaasd rond. Ook hij weet natuurlijk dat de zege binnen is. Maar voor euforie en uitgebreid juichen is nog geen tijd. “We hadden niet gedacht dat Pogacar zó zou breken. Hij werd toch gewoon tweede in de tijdrit. We zagen wel dat hij niet zo fris oogde, maar dat had nog toneelspel kunnen zijn. Voor hem is het sneu dat hij echt zó breekt, dan is het niet chic om te juichen.”

“Maar voor ons is het mooi,” vervolgt Zeeman. “Het was een vreselijk zware etappe. Het is voor mij nu makkelijk om te zeggen dat hij is gebroken door ons sloopwerk. Maar daar hebben we de afgelopen weken heel veel energie in gestopt. Jonas heeft hem gekraakt. Ik voel nu vooral opluchting. Er zit zo veel spanning in een Tour. We hebben keihard toegeslagen.”

Toegeslagen op een manier waarmee Jumbo naam maakt in het peloton. Het is inmiddels een beproefd recept. Al sinds de start rijden ze een slopend tempo. En natuurlijk zijn er weer vooruitgeschoven posten, dit keer Tiesj Benoot en Wilco Kelderman. Die laatste neemt Vingegaard op de steile Col de la Loze nog een paar kilometer op sleeptouw. Daarvoor is Pogacar, die op acht kilometer van de top moet lossen, al volledig gekookt.

Samen vechten

Al maanden van tevoren weet Jumbo dat het in deze rit all out zal gaan. Daar heeft de ruime marge van bijna twee minuten, die Vingegaard na zijn buitenaardse tijdrit van dinsdag heeft gepakt, geen invloed meer op. Vingegaard rijdt met het aura van een kampioen. Ook een stilstaande auto op het parkoers haalt hem niet uit zijn ‘zone’.

Vingegaard: “We werken al heel lang aan dit plan. Ons team maakt die plannen op basis van mijn kwaliteiten. Dat doen ze al in december. En daar werken ze continu aan. We bleven bij het plan, omdat wij dachten dat dit het beste was. Het is natuurlijk niet leuk voor Tadej om zo verslagen te worden. We vechten al heel de Tour met elkaar.”

Vingegaard heeft nu een hallucinante voorsprong van 7.35 minuten in het klassement op Pogacar. En dan te bedenken dat de Deen op voorhand nog een beetje teleurgesteld was toen hij het etappeschema van deze Tour zag. “Ik was blij met deze etappe, maar dacht dat de Tour niet zwaar genoeg zou zijn. Maar hoe beter ik keek, hoe zwaarder die eruit zag. Het is zelfs één van de zwaarste Tours in jaren.”

Helemaal leeg

Als Pogacar na de interviews naar de teambus rijdt, passeert hij een groep uitzinnige fans die uit volle borst zijn naam scanderen. Pogacar neemt ook nu de tijd. Hij lacht en steekt twee vingers op. De strijd is gestreden. Hij heeft er vrede mee.

“Vorig jaar in de etappe naar Col du Granon was ik beter,” zegt Pogacar. “Vandaag was een van de ergste dagen van mijn leven op de fiets. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik heb zo veel mogelijk gegeten, maar er raakte niets in mijn benen. Alles bleef in mijn buik en na drieënhalf uur voelde ik me helemaal leeg toen ik aan de voet van de klim kwam.”