Vingegaard geeft Pogacar in koninginnenrit Tour de genadeklap

Geletruidrager Jonas Vingegaard bouwde zijn voorsprong op Tadej Pogacar woensdag uit tot meer dan zeven minuten.

Kon de Tour nog spannend worden na de ongelooflijke tijdrit van Jonas Vingegaard van dinsdag? De hoop was er wel, maar nog voor het steilste gedeelte van de slotklim op de Col de la Loze was de Tour al beslist. De Sloveen moest eraf toen de groep nog uit zo’n tien man bestond, een ongewoon beeld in deze Tour die langleek uit te draaien op een secondenspel. Maar in amper 48 uur tijd werd er met minuten gestrooid.

Voor Pogacar begon de etappe al met een tegenslag. Na iets meer dan vijftien kilometer kwam de UAE-kopman bergop namelijk ten val. Met bloed aan zijn knie vervolgde hij zijn weg, maar in de wetenschap dat hij de koninginnenrit met twee beklimmingen van eerste categorie, een klim van de derde categorie en als uitsmijter een klim van de buitencategorie, niet fris kon aanvangen, was een teken aan de wand.

Met nog dertien kilometer te gaan moest Pogacar lossen. Jumbo-Visma had op dat moment nog niet het tempo opgevoerd en had met Tiesj Benoot en Wilco Kelderman zelfs twee man in een grote kopgroep meegestuurd. Benoot wachtte Vingegaard op, deed een geweldige kopbeurt en zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat Adam Yates er als laatste klassementsman af moest. Vingegaard ging alleen verder. Voor Pogacar was de race toen al gereden: hij verloor minuten.

Felix Gall

Vingegaard hoopte nog even voor de tweede dag op rij de winst te pakken, maar mede door oponthoud in de laatste acht kilometer door een motor en juryauto die stilstonden in een bocht, kon Vingegaard het gat met de koplopers niet meer dichtrijden. Voorin was Felix Gall uit een grote groep weggereden en maakte Simon Yates jacht op de Oostenrijker.

Met een voorsprong van twintig tellen op Yates kwam Gall als eerste boven op de Col de la Loze, het dak van de Tour en daardoor goed voor 40 bergpunten. Maar belangrijker: zijn voorsprong op Yates bedroeg 20 seconden. In de afdaling gaf hij die voorsprong niet meer uit handen en ook in de steile slotkilometer kwam de mooiste overwinning uit zijn carrière niet meer in gevaar.

Op bijna twee minuten van ritwinnaar Gall finishte Vingegaard als vierde, nog achter Yates en Pello Bilbao. Daarna was het wachten op de verliezer van de dag, Pogacar. In de slotkilometers had de renner van UAE Team Emirates alle moeite om het tempo van ploeggenoten te volgen en kwam hij uiteindelijk binnen op bijna zes minuten van Vingegaard. Daarmee is zijn achterstand in het klassement op de Deen al meer dan zeven minuten en lijkt de Tour gedaan.

