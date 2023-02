Vijfde regenboogtrui Mathieu van der Poel is er een met extra waarde

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hielden het spannend tot de laatste ronde. Beeld DAVID PINTENS/BELGA

Het is een fascinerend geluid zo boven Hoogerheide. Je kunt op het kabaal afgaan om precies te weten waar op het parkoers Mathieu van der Poel en Wout van Aert rijden. De decibellen van meer dan 40.000 toeschouwers zweven boven de weilanden. De cross leeft, zeker als deze twee sterren letterlijk vanaf de start rondvliegen. Als twee losgelaten stieren in de straten van Pamplona. Maar het is toch echt het WK cross, op de ideale plek voor het zoveelste gevecht tussen MVDP en WVA, in het grensgebied tussen Nederland en Vlaanderen.

Van der Poel mat Van Aert af. Steeds weer een prikje. Steeds weer wat extra pijn. Heel geleidelijk sloopt de een de ander. Maar ze geven zo weinig op elkaar toe dat een majestueuze sprint de beslissing brengt. Van der Poel verrast Van Aert door snel en krankzinnig hard aan te gaan. Raak. Zijn vijfde wereldtitel is binnen, tegen drie van Van Aert. De rechtervuist draait in de lucht, uit zijn keel komt een oerkreet. Het publiek krijgt de ultieme ontknoping.

Die emotie is er niet voor niets. Deze titel was nodig. Daarom is het meer dan ‘gewoon’ zijn vijfde regenboogtrui in het veldrijden. Van der Poel had dit succes nodig na maanden van zorgen. In september nog beleeft hij een nachtmerrie voor het WK op de weg in Australië. U weet het nog wel: de klierende tienermeisjes op de hotelgang die hem uit zijn slaap houden en hem een nachtje in de cel bezorgen. Weg WK. Daar komen de rugproblemen de laatste weken dan nog eens bij.

Knop omgezet

Maar op het podium met goud om zijn nek is het vergeten. Hoofddoel nummer één van dit seizoen vinkt hij af, in de achtertuin van zijn familie nog wel. De afgelopen weken was hij vrijwel elke dag in de gym te vinden. Trouw zijn oefeningen doen om nieuwe rugproblemen te voorkomen. Een verse intense strijd met Van Aert is het bewijs dat het gewerkt heeft.

“Ik ben heel blij met het gevoel dat ik had op de fiets. Vanaf de eerste ronde voelde ik me goed. Ik was relaxed en kalm. Deze zege betekent veel voor me. Met kerst zag ik dat Wout verder was dan ik. Toen heb ik de knop omgezet en me volledig op dit WK gefocust.”

Uiterlijk is Van der Poel vrijwel altijd onbewogen. Momenten van twijfel deelt hij niet met het grote publiek. Maar natuurlijk heeft ook MVDP die, zegt bondscoach Gerben de Knegt, die weet dat het WK-debacle en de rugproblemen erin hebben gehakt. “Logisch ook, het is ook gewoon een jonge gast hè. Die net als ieder mens weleens kan twijfelen. Waarom de buitenwereld dat niet ziet? Dat is niet stoer natuurlijk. Maar hier in Hoogerheide voelde ik dat hij volledig ontspannen was. Vrijdag kwam hij in het hotel, we hebben heel relaxed gebabbeld. Toen had ik al direct een heel goed gevoel.”

Realistisch

Daar zitten ze dan weer naast elkaar, met ook nummer drie Eli Iserbyt, als de podiumklanten een persconferentie geven in de sporthal naast het gemeentehuis. Van Aert zonder zilveren medaille, die heeft hij eerder al om de nek van zijn zoontje Georges gehangen. Van der Poel legt zijn gouden exemplaar voor hem op tafel. Meer aandacht heeft hij voor de snoeppot die voor zijn neus staat. Suikers aanvullen. Het flesje ijsthee gaat in twee slokken op.

Van Aert is realistisch en sportief. Zoals de twee al jaren met respect voor elkaar het wielerpubliek vermaken. “Ik ben niet blij met de manier waarop ik tegenstand heb kunnen bieden,” zegt Van Aert. “Ik zat aan mijn limiet om Mathieu te volgen. Hij is de terechte winnaar.”

Weer maken de twee er een show van. Vinden ze het na al die jaren eigenlijk nog mooi om steeds weer elkaar uit te dagen? Van der Poel: “Ik hou nog altijd van de duels met Wout. Zonder de één of de ander wordt het toch minder interessant. Er is altijd respect tussen ons. Het gaat maar door, maar na onze carrières hebben we iets bijzonders om op terug te kijken.” En Van Aert? Hij kan toch nog even lachen: “Ik ben het helemaal met Mathieu eens.”

Fem van Empel wint bij de vrouwen De verwachte tweestrijd tussen Fem van Empel en Puck Pieterse bij de WK veldrijden in Hoogerheide bleef zaterdag uit. Van Empel was te sterk, al profiteerde de Brabantse van een val van haar concurrente in de vierde ronde. “Ik had inderdaad een battle met Puck verwacht, maar toe ze viel ben ik er vol gas vandoor gegaan,” aldus de pas 20-jarige winnares van de regenboogtrui. Van Empel was eerder al wereldkampioen bij de beloften, maar besloot afgelopen jaar voortijdig de categorie onder 23 jaar te verruilen voor de elite. Leeftijdsgenote Pieterse deed dat vorige maand nadat ze de hele winter zij aan zij had gestreden met Van Empel. “Het is de beloning voor een geweldig seizoen,” aldus Van Empel. “Ik was de topfavoriet, dat gaf toch wel wat druk. Je hebt het gevoel dat je iets moet waarmaken. Er valt een last van mijn schouders. En het publiek was vandaag ongelooflijk. Ik heb dit nooit eerder gezien, het was een heel speciale dag.” Bij Pieterse overheerste de teleurstelling. Ze kende een moeilijke start. “Ik gleed wat weg met mijn schoen, maar dat had ik snel weer hersteld. Ik merkte wel dat Fem sterk was. Toch had ik het plan om te demarreren, maar net daarvoor maakte ik een cruciale fout en was Fem vertrokken.” Pas na de finish zag ze haar rivale terug en volgde een korte omhelzing. “Ik heb de hele wedstrijd maximaal doorgereden. Je weet nooit of Fem een foutje maakt. Jammer dat ik niet gewonnen heb. Maar als ik in een sprint verloren had, was ik meer teleurgesteld geweest.”