Vijf spelers haken af bij Oranje vanwege virusinfectie en missen wedstrijd tegen Frankrijk

Beeld ANP

Van deze vijf spelers hadden aanvaller Gakpo (Liverpool) en verdediger De Ligt (Bayern München) de grootste kans op een basisplaats vrijdag tegen Frankrijk. Doelman Verbruggen (Anderlecht), verdediger Botman (Newcastle United) en middenvelder Veerman (PSV) zaten voor het eerst bij de selectie.

Bondscoach Ronald Koeman heeft drie vervangers opgeroepen: doelman Kjell Scherpen (Vitesse), verdediger Stefan de Vrij (Internazionale) en middenvelder Ryan Gravenberch (Bayern München). Scherpen en Gravenberch zijn met Jong Oranje op trainingskamp in Spanje, maar vliegen donderdag naar Parijs om aan te sluiten bij het ‘grote’ Oranje. De Vrij komt vanuit Milaan naar Parijs. De selectie van Koeman bestaat dan uit 23 spelers.

De bondscoach vliegt aan het einde van de donderdagochtend met twintig spelers van Amsterdam naar Parijs. Om 16.30 uur geeft Koeman met aanvoerder Virgil van Dijk een persconferentie in het Stade de France, waar Oranje aansluitend traint.

Het Nederlands elftal start de EK-kwalificatie vrijdag in het Stade de France in Saint-Denis, vlak bij Parijs, tegen de verliezend finalist van het WK. De aftrap is om 20.45 uur. Na dat duel gaat Koeman de samenstelling van zijn selectie opnieuw bekijken. Maandag neemt Oranje het in De Kuip op tegen Gibraltar.

Begin deze week haakten Frenkie de Jong en Steven Bergwijn al af. De middenvelder van FC Barcelona heeft een bovenbeenblessure, de aanvaller van Ajax een knieblessure. Koeman riep maandag Veerman en Donyell Malen op als vervangers.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: