Vijf spelers Ajax in Europese selectie

Experts van de Europese voetbalbond UEFA, onder wie David Moyes, Raúl, Gareth Southgate en Roberto Martinez, vinden dat Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech, Frenkie de Jong, David Neres en Dusan Tadic tot de uitblinkers in de Champions League behoorden. Ajax was slechts enkele seconden verwijderd van een plek in de finale, tot Lucas Moura in de 96e minuut van de return de 3-2 voor Tottenham Hotspur maakte.

De Braziliaanse aanvaller heeft ook een plek gekregen in de ‘ultieme’ selectie van dit seizoen, net als zijn ploeggenoten Jan Vertonghen en Moussa Sissoko. De Spurs verloren zaterdag in Madrid de finale tegen Liverpool met 2-0. Van de winnaar zijn Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson en Sadio Mané geselecteerd.

De rest van de selectie bestaat uit Marc-André ter Stegen, Lionel Messi (beiden FC Barcelona), Kevin De Bruyne, Raheem Sterling (beiden Manchester City), Tanguy Ndombele (Olympique Lyon) en Cristiano Ronaldo (Juventus).

