Vijf jonge kandidaten voor een sleutelpositie bij Ajax

Ibrahim Sangaré (22, Toulouse) Beeld AFP

Hoewel Ajax de tweede seizoenshelft in zal gaan als koploper en het nog altijd actief is op het Europese toneel – zij het in het ‘verkeerde’ toernooi – bleek de selectie van de Amsterdammers in de moeizame weken voor de winterstop toch geen afgerond geheel. Een blessuregolf beperkte de keuze voor Erik ten Hag op de aanvallende posities behoorlijk, terwijl de opvolging van Frenkie de Jong en Lasse Schöne op de twee controleursposities nog altijd niet uitgevogeld is.

Laten we aan de hand van statistieken vier kandidaten zoeken voor de twee te versterken posities.

Controleur

Ibrahim Sangaré (22, Toulouse)

Normaal gesproken vallen de échte talenten in de geliefde kweekvijver die de Ligue 1 is buiten Ajax’ budget vanwege de flinke inmenging op transfervlak van de steenrijke Premier League-clubs op Franse bodem. Maar met Toulouse op de laatste plaats en toenemende onrust binnen de Zuid-Franse club is Sangaré wellicht onder marktwaarde binnen te halen door Ajax. De Ivoriaan (1,91 meter) is fysiek ijzersterk, maar is met 47 verstuurde passes per wedstrijd ook de speler waar het balbezit van Toulouse verloopt.

Andrés Cubas (23, Club Atlético Talleres)

Afgelopen zomer liet Boca Juniors deze piepkleine controleur (1,66 meter) nog transfervrij vertrekken naar middenmoter Talleres. Inmiddels zal de Argentijnse grootmacht hier wat spijt van hebben. Cubas is een technisch type middenvelder, maar valt vooral op door zijn onvermoeibare defensieve arbeidslust. Geen middenvelder in de Argentijnse Superliga heeft dit seizoen meer geslaagde tackles (70) of onderscheppingen (41) laten noteren dan de Paraguayaan, die ook een Argentijns paspoort bezit.

Aanvaller

Reinier (17, Flamengo)

Voor de échte voetbalnerd die ook iets meekrijgt van de Braziliaanse competitie was het transfergerucht van vorige maand dat Ajax aan hét nieuwe voetbalwonderkind linkt even moeilijk te geloven als intrigerend. De laatste twee tienerwonders van het Braziliaanse voetbal, buitenspelers Rodrygo (18) en Vinícius Júnior (19), gingen in de voorbije anderhalf jaar beiden voor een transfersom van 45 miljoen euro naar Real Madrid.

Ajax zou hoogstwaarschijnlijk in dezelfde categorie moeten bieden op de piepjonge schaduwspits van kampioen Flamengo. Met de Braziliaanse Série A en het WK voor clubs net achter de rug is een transfer van Reinier alleen mogelijk in januari. De 17-jarige was dit seizoen gemiddeld eens per 88 speelminuten bij een doelpunt betrokken.

José Maciás (20, Club Léon, verhuurd door Chivas)

Afgelopen week berichtte het Amerikaanse sportmedium ESPN dat Ajax een van de grote Europese clubs is die interesse heeft getoond in de nieuwe redder van het Mexicaanse voetbal. Maciás groeide in oktober met vijf goals in zijn eerste drie interlands uit tot een sensatie in het voetbalgekke Mexico. De 20-jarige centrumspits maakt bij Club Léon als huurling indruk met zijn doelgerichtheid.