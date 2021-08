Vierde, en toch is Ranomi Kromowidjojo trots

Beeld AFP

Wie Ranomi Kromowidjojo gisteren na haar race zag stralen in het Tokyo Aquatics Centre zou denken dat ze op zijn minst een medaille had veroverd. Maar nee, de 30-jarige zwemster kwam op de 50 meter vrije slag op 0,09 seconden tekort voor de bronzen plak en werd in haar derde olympische finale vierde.

Haar tijd van 24,30 seconden na één baan sprinten was matig. Ter vergelijking: twee maanden geleden werd ze in Boedapest Europees kampioen op de 50 vrij in 23,97 seconden. Dat zou nu goed zijn geweest voor het podium. Een zure vierde plek, een tegenvallende race; voorheen zou ze daar flink van gebaald hebben. Nu reageerde de tweevoudig olympisch kampioene van 2012 echter opvallend opgetogen over haar prestatie. “Ik ben hartstikke blij. Dit is misschien wel mijn mooiste vierde plek ooit.

Of ze niet toch baalde dat ze net naast een medaille greep? “Natuurlijk had ik graag op het podium gestaan, maar ik doe hier na negen jaar nog steeds mee met de wereldtop,” zei Kromowidjojo. “Het is geen kattenpis wat er in de finale staat. Ik ben trots op wat ik hier presteer, je kunt mij niet van m’n stuk brengen. Ik ga zeker niet huilend op de bank liggen. Het is goed zo.”

Gevoelskwestie

Die woorden kunnen opgevat worden als een olympisch vaarwel. Zelf zegt ze nog niet te weten of ze er nog drie jaar aan vastplakt tot Parijs 2024. “Ik ga in elk geval de komende maanden door. Over vier weken zwem ik al in de International Swimming League in Napels. Daar heb ik veel zin in,” zegt Kromowidjojo over de lucratieve teamcompetitie die in november naar Eindhoven komt. “In het najaar ga ik rustig nadenken wat ik wil doen. Dat is echt een gevoelskwestie.”

In 2022 liggen er met de WK in Fukuoka en de EK in Rome twee mooie zwemtoernooien in het verschiet. “Ja, dat zeggen mijn teamgenoten ook steeds tegen mij,” zegt ze lachend. “Maar ik weet het echt nog niet. In ben hoe dan ook trots op mezelf dat hier sta. In mijn derde olympische finale op de 50 vrij kon ik nog steeds strijden met de besten.”

Kromowidjojo werd gisteren op de tribune aangemoedigd door haar verloofde Ferry Weertman. De openwaterzwemmer verdedigt donderdag in de baai van Tokio zijn olympische titel op de 10 kilometer. Weertman moet het op zijn beurt stellen zonder de steun van zijn geliefde. Net als alle andere sporters moet Kromowidjojo binnen 48 uur na haar laatste wedstrijd Japan verlaten. “Ik ga lekker thuis voor de tv naar Ferry kijken. Maar het eerste wat ik doe als ik in Nederland aankom, is knuffelen met mijn ouders. Dat heb ik anderhalf jaar niet gedaan.”