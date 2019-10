Vier (oud)-Ajacieden genomineerd voor de Gouden Bal

Dusan Tadic, Frenkie de Jong en Donny van de Beek. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het Franse tijdschrift France Football maakte maandag de eerste 20 van 30 kandidaten bekend, onder wie ook Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum van Liverpool, Cristiano Ronaldo van Juventus en Sergio Agüero van Manchester City.

Van Dijk, De Jong en De Ligt werden onlangs al gekozen in het wereldelftal van het jaar, tijdens het gala waarop de award voor The Best FIFA Men’s Player werd uitgereikt. Lionel Messi ging met deze prijs aan de haal, Van Dijk werd tweede.

Beste middenvelder

Frenkie de Jong werd gekozen tot beste middenvelder van het afgelopen seizoen in de Champions League. De Jong kreeg de voorkeur boven Jordan Henderson en Christian Eriksen, die met respectievelijk Liverpool en Tottenham Hotspur de finale speelden.

De Ajacieden bleven op de drempel van de finale steken. De ploeg van trainer Erik ten Hag versloeg grootmachten als Real Madrid en Juventus, maar moest in de halve finales in de laatste seconden buigen voor Tottenham Hotspur. De Jong verhuisde deze zomer voor 75 miljoen euro van Ajax naar FC Barcelona. De Ligt verruilde Ajax voor Juventus.

De genomineerden

De andere genomineerden zijn: Kylian Mbappé (Paris-Saint Germain), Trent Alexander-Arnold, Alisson, Sadio Mané, Roberto Firmino (Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Hugo Lloris, Heung-Min Son (Tottenham Hotspur), Karim Benzema (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern München), Bernardo Silva (Manchester City).

De lijst met kandidaten voor de Ballon d’Or wordt nog met tien namen uitgebreid.