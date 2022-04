Vier maanden na val ‘sprake van bewustzijn’ bij wielrenner Amy Pieters

Beeld ANP / BELGA

Pieters kan nu ‘enigszins non-verbaal communiceren’, aldus de ploeg. ‘Amy herkent mensen, heeft begrip van wat er wordt gezegd en kan steeds meer opdrachten uitvoeren.’

De renster kwam op 23 december ten val tijdens een wegtraining van de nationale baanploeg. Ze verloor daarbij het bewustzijn. In het ziekenhuis van Alicante onderging ze een schedeloperatie, waarmee artsen de druk in haar hoofd wegnamen die was ontstaan door de val. Half februari is begonnen met een intensief neurorevalidatietraject.

Pieters (30) is de dochter van voormalig bondscoach Peter Pieters. Vanaf haar jeugd combineerde ze de baan met het wegwielrennen. In 2014 pakte ze met de Omloop Het Nieuwsblad haar eerste grote zege op de weg. De jaren erna volgden onder meer overwinningen in de Ronde van Drenthe, GP de Plouay en Nokere Koerse. In 2019 sprintte ze in Alkmaar naar de Europese titel op de weg. Het afgelopen jaar volgde eindelijk de nationale titel op de weg, een wedstrijd waarin ze sinds 2014 zeven keer in de top 5 was geëindigd.