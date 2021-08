Vier lessen voor Ajax na de harde nederlaag tegen PSV

Wat vanuit Amsterdams opzicht een zesde binnenlandse prijs op rij had moeten worden, eindigde in een pijnlijke 0-4 uitzege voor PSV. Het duel om de Johan Cruijff Schaal verliep voor Ajax totaal niet zoals gehoopt. Vier zaken vielen op.

1. De passie van Tagliafico heeft een keerzijde

Nicolás Tagliafico speelde zaterdagavond waarschijnlijk het ongelukkigste duel van zijn 140 wedstrijden in dienst van Ajax.

Daar is de 0-1 al van Noni Madueke! 🔥



📺ESPN#ajapsv pic.twitter.com/bl53kVIKaU — ESPN NL (@ESPNnl) 7 augustus 2021

In de tweede minuut jaagt de Argentijn (hieronder omlijnd) achter een afvallende bal aan op het middenveld. In plaats van balwinst bezorgt hij zijn medeverdedigers een geïsoleerde drie-tegen-driesituatie tegenover de rappe PSV-voorhoede.

Tagliafico stapt (te) agressief uit naar het middenveld. Beeld Screenshot ESPN

Tagliafico’s agressieve keuze pakt verkeerd uit, de explosieve Noni Madueke soleert op volle snelheid in de zone waar de linksback normaal zou moeten staan. Vijf tellen later gaat Tagliafico nogmaals in de fout. Na een felle herstelsprint probeert hij van te veraf alsnog met een sliding de bal van Madueke terug te winnen, waarmee hij Lisandro Martínez hindert bij het afdekken van de snelle PSV-rechtsbuiten. Madueke kan vervolgens strak de 0-1 binnenschieten.

Ook met zijn herstelactie speelt Tagliafico vooral opponent Madueke in de kaart. Beeld Screenshot ESPN

Tagliafico’s passie, opofferingsgezindheid en felheid zijn eigenschappen waarmee hij vele voetbalharten in Amsterdam heeft gestolen. In een veelal technische ploeg gaat hij voorop in de strijd. Maar die strijdlust heeft een keerzijde: voor Ajaxbegrippen is Tagliafico een heuse kaartenmagneet. In 140 duels voor Ajax pakte hij 39 gele en 3 rode kaarten; gemiddeld krijgt de Argentijn eens per 293 minuten een kaart, dus ongeveer eens per drie potjes.

Tegen PSV is zijn kaart een kostbare. In de eerste helft komt Ajax weliswaar met 0-2 achter, maar doen de Amsterdammers qua veldspel en gekregen kansen niet onder voor de tegenstander. Toch is de wedstrijd na veertig minuten definitief beslist, wanneer Tagliafico rood krijgt voor een onbezonnen charge op André Ramalho.

2. De restverdediging was kwetsbaar

Het was niet de avond van Tagliafico. Ook in de aanloop naar de 0-2 speelt hij PSV in de kaart met een (te) agressieve keuze.

Die dekselse Madueke maakt zijn tweede



⏰20.00 uur

📺ESPN#ajapsv pic.twitter.com/kUsVFZHR2p — ESPN NL (@ESPNnl) 7 augustus 2021

Maar ditmaal is hij niet de enige Ajacied die gaat voor een te gewaagde ingreep. Wanneer PSV wegwerkt na een aanval van Ajax, staan middenvelders Davy Klaassen en Ryan Gravenberch nog in en rond het zestienmetergebied. Toch gaat de enige overgebleven middenvelder, Daley Blind, vol voor de afvallende bal, wanneer deze richting Mario Götze wordt gespeeld. Ook Tagliafico smeedt hetzelfde plan: vol overtuiging sprint hij op Götze af.

Met veel teamgenoten voorin nemen Tagliafico en Blind risico bij hun poging de bal terug te veroveren. Beeld Screenshot ESPN

Normaal gesproken maken zulke assertieve reacties van Blind en Tagliafico het positieve verschil. Ajax is onder Erik ten Hag een ploeg die collectief fel druk zet na balverlies. Maar dit gezamenlijke jagen vereist wel onderlinge afstemming. En die lijkt roestig na de zomerbreak. De ruimte tussen de drie achtergebleven verdedigers en de vooruit jagende Blind en Tagliafico blijkt veel te groot in de 29ste minuut.

De keuzes van Blind en Tagliafico blijken in dit geval dan ook te gewaagd, gezien de spelsituatie. In plaats van te kiezen van het herorganiseren van de ‘restverdediging’, zodat de ploeg verdedigend stabiel staat tegenover een eventuele counter van PSV, gaan zij voor snelle balwinst.

De technisch begaafde Götze straft dit dodelijk af: door handig hooghouden en een slim wippertje krijgt hij de bal voorbij de toegesnelde Blind en Tagliafico bij ploeggenoot Marco van Ginkel.

Met één handigheidje zet Götze drie Ajacieden uit het spel, in het midden van het veld. Beeld Screenshot ESPN

Van bovenaf is goed te zien dat de onderlinge afstemming ditmaal niet klopt tussen de verdediging en het middenveld bij Ajax. Het naar de zijkant uitwijken van spits Eran Zahavi en een dieptesprint van Van Ginkel blijken genoeg om Madueke volledig vrij te krijgen op de tegenaanval. Wederom straft de snelle PSV-aanvaller deze opengevallen ruimtes feilloos af.

Het naar de vleugel uitwijken van Zahavi en de dieptesprint van Van Ginkel rollen de rode loper uit voor Madueke, op weg naar zijn tweede goal. Beeld Screenshot ESPN

Iets als een solide ‘restverdediging’ is niet sexy. Geen fan zal naar het stadion komen om zijn ploeg een ‘counter op de counter’ te zien verzinnen. Toch is het opvangen van de omschakelmomenten van de tegenstander precies waarop topwedstrijden worden beslist. Zo bleek ook zaterdagavond.

3. De speelstijl kan ‘Haller-vriendelijker’

In de 61ste minuut toonde het Ajaxpubliek zich van zijn meest kritische kant. Met luid gejuich werd het vroegtijdig wisselen van Sébastien Haller ontvangen.

Haller wordt voortijdig gewisseld. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Voor veel Amsterdamse fans, die een voorkeur hebben voor technisch verfijnde spelers, blijkt het spel van de Frans-Ivoriaanse spits tot dusver iets te ruw. De boomlange Haller heeft inderdaad soms moeite om in de kleine ruimtes mee te komen in het Ajaxspel.

Toch laten de cijfers zien dat Haller nu afschrijven extreem voorbarig is. Vorig seizoen was hij in zijn eerste 23 duels voor Ajax bij liefst 20 doelpunten direct betrokken (13 goals, 7 assists), en zaterdagavond was hij een teenlengte verwijderd van zijn eerste officiële goal in 2021/22.

Dat Haller beter moet meekomen in de combinaties is een fair kritiekpunt. Maar andersom valt er ook iets aan te merken: zijn ploeg zou hem vaker in zijn kracht mogen gebruiken dan het tegen PSV deed. Met een gemiddelde van vier gewonnen luchtduels per wedstrijd was hij vorige jaargang in de tweede seizoenshelft de kopsterkste speler in de eredivisie; tegen PSV mocht hij welgeteld geen enkele keer een luchtduel uitvechten.

4. De tandem Mazraoui-Berghuis heeft tijd nodig

Ook Berghuis was akelig dichtbij zijn eerste treffer van het seizoen. Op een kopbal van dichtbij stonden de rechterhand van keeper Joël Drommel en de lat een glansrijk officieel debuut in de weg.

Berghuis probeert uitblinker Sangaré van zich af te schudden. Beeld ANP

Toch lijkt het nog even wennen geblazen op de rechterflank bij Ajax. De Amsterdammers waren – zelfs na de rode kaart voor Tagliafico – extreem ‘links georiënteerd’ in hun spel tegen PSV: liefst 41 procent van de aanvallen van Ajax verliep zaterdagavond via de linkerflank, bijna anderhalf keer zo veel als het aantal aanvallen via rechts (28 procent). Dat Noussair Mazraoui eindigde als Ajacied met het meeste balverlies (22 keer) laat ook zien dat de wisselwerking op rechts soepeler kan, naarmate hij en Berghuis meer minuten samen maken.