Vier Ajacieden in voorselectie Oranje, doelman Vermeer terug

Het gaat om Donny van de Beek, Daley Blind, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt.



Doelman Kenneth Vermeer is de opvallendste naam in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. De keeper van Feyenoord stond bijna vier jaar geleden, op 31 maart 2015 tegen Spanje, voor het laatst onder de lat bij Oranje. Hij speelde in totaal vijf interlands.



Bondscoach Ronald Koeman heeft dertig spelers opgenomen in zijn voorlopige ploeg. De wedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland zijn de eerste wedstrijden in de kwalificatiecyclus voor het Europees kampioenschap 2020.



Beloning Vermeer

Oranje neemt het op donderdag 21 maart in De Kuip op tegen Wit-Rusland. Zondag 24 maart staat in de Johan Cruijff Arena de wedstrijd tegen Duitsland op het programma. Oranje speelt in groep C verder tegen Noord-Ierland en Estland. De nummers één en twee plaatsen zich voor het eindtoernooi.



Koeman beloont Vermeer voor zijn keeperswerk bij Feyenoord van de afgelopen weken. Hij vervangt sinds januari Justin Bijlow, die voor lange tijd is uitgeschakeld met een voetbreuk. De 33-jarige Vermeer raakte afgelopen zondag zelf ook geblesseerd aan zijn lies in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen, maar hij kan vermoedelijk zondag gewoon meedoen tegen Vitesse.



Weinig verrassingen

Koeman kondigde dinsdag al aan dat hij weinig verrassingen in petto zou hebben voor de komende interlandperiode. 'De selectie zal grotendeels, zo niet geheel, in lijn zijn met zoals die afgelopen jaar was', zei hij in een video van de KNVB.



Spelers die er bij de vorige interlandperiode in november niet bijzaten, maar nu weer wel, zijn de verdedigers Terence Kongolo en Daryl Janmaat, de middenvelders Davy Pröpper en Ruud Vormer en de aanvallers Steven Berghuis en Wout Weghorst.



De voorlopige Oranjeselectie:



Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Ryan Babel (Fulham), Donny van de Beek (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Daryl Janmaat (Watford), Frenkie de Jong (Ajax), Luuk de Jong (PSV), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Ajax), Quincy Promes (Sevilla), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Kenny Tete (Olympique Lyon), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).