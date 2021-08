Vier Ajacieden in sterk vernieuwde Jong Oranje-voorselectie

Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi begint met een nieuwe lichting aan de kwalificatiecyclus voor het EK 2023. Beeld Thomas Bakker/Pro Shots

Namen die ontbreken in het keurkorps van Van de Looi: Justin Kluivert, Noa Lang en Calvin Stengs. Kluivert en Lang speelden nog met Jong Oranje op het afgelopen EK, waar de halve finale het eindstation bleek. “We beginnen met een nieuwe lichting van spelers die na 1 januari 2000 geboren zijn en hebben hiervoor afscheid moeten nemen van een generatie spelers,” licht Van de Looi toe op de website van de KNVB.

Een aantal nieuwe namen die de bondscoach heeft opgenomen: Sydney van Hooijdonk, Fodé Fofana, Milan van Ewijk en Mickey van de Ven.

Jong Oranje begint op 7 september tegen de leeftijdgenoten van Moldavië aan de EK-kwalificatiecyclus. De Adelaarshorst in Deventer is het strijdtoneel. Verder neemt de ploeg van Van de Looi het nog op tegen Zwitserland, Bulgarije, Wales en Gibraltar. Op het spel staat een ticket voor het EK in Georgië en Roemenië, in 2023.

Selectie

Keepers: Jay Gorter (Ajax), Calvin Raatsie (Ajax), Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Bart Verbruggen (RSC Anderlecht).

Verdedigers: Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Ian Maatsen (Conventry City), Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen), Jayden Oosterwolde (FC Twente), Micky van de Ven (FC Volendam), Ramon Hendriks (Feyenoord), Wouter Burger (Feyenoord), Ludovit Reis (Hamburger SV), Sven Botman (Lille OSC), Sepp van den Berg (Preston North End FC), Milan van Ewijk (SC Heerenveen), Melayro Bogarde (TSG 1899 Hoffenheim), Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers FC);

Middenvelders: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Immanuel Pherai (Borussia Dortmund), Daniël van Kaam (FC Groningen), Quinten Timber (FC Utrecht), Kenzo Goudmijn (Sparta Rotterdam);

Aanvallers: Vicente Besuijen (ADO Den Haag), Myron Boadu (AS Monaco), Sydney van Hooijdonk (Bologna FC), Daishawn Redan (Hertha BSC), Fodé Fofana (PSV), Brian Brobbey (RB Leipzig), Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht).