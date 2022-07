Via de World Games hopen op olympische status: ‘De waardering ontbreekt weleens’

De Nederlandse ploeg bij de openingsceremonie van de World Games. Beeld Marco en Jenna Spelten

Het borrelt in broeierig Birmingham, Alabama. Overal in de stad worden min of meer bekende maar vooral heel onbekende sporten beoefend op het hoogste niveau. De World Games, die nog tot en met 17 juli duren, heet dit grote evenement voor niet-olympische sporten, waar de olympische droom toch ook rondwaart.

Sporters hopen geschiedenis te schrijven in Birmingham, zoals de stad toch al een rol speelde in de Amerikaanse historie, wat betreft de strijd om gelijke rechten voor Afro-Amerikanen in het begin van de jaren zestig. De Civil Rights Act uit 1964 was een direct gevolg van de afschuw die het neerslaan van de campagne van Martin Luther King jr. een jaar eerder opriep.

Een van de sportlocaties is het Sloss Furnace; inmiddels een museum maar tot aan de jaren zeventig het hart van de ijzerindustrie. Nu zijn er parkour (zie kader), breakdancen, sportklimmen en beachhandbal te zien. Ze behoren tot de sporten die aandacht krijgen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en die binnenkort kunnen rekenen op olympische erkenning.

Bowler Denise Blankenzee Beeld Discover the Games/Walter Tempelman

Voor de beoefenaren zelf betekent die erkenning meestal een belangrijke stap. De olympische status levert meer financiële ondersteuning op. “Wij moeten nu heel goed kijken of het wel mogelijk is om hier een nachtje extra te blijven, omdat wij het zelf moeten betalen,” zegt bowler Denise Blankenzee, de Nederlandse vlaggendrager bij de World Games. “Als dit de Olympische Spelen waren, zouden we veel meer ondersteuning krijgen. En aandacht. En erkenning. Nu voelen we dat de waardering weleens ontbreekt.”

Net als bij de Spelen gaat Nederland ook op de World Games als TeamNL (een door sportkoepel NOCNSF bedachte naam, die normaal bij Zomer- en Winterspelen wordt gebruikt) door het leven, vooral omdat de relatief grote korfbalbond KNKV participeert. Chef de mission Jan Sjouke van den Bos ziet graag dat NOCNSF aanhaakt en deelname aan de World Games ondersteunt. Anneke van Zanen, voorzitter van de sportkoepel, is samen met directeur Mark van den Tweel een paar dagen op bezoek bij de World Games. Ze heeft het in Birmingham over ‘facilitaire’ ondersteuning.

“Het onderscheid tussen olympische en niet-olympische sporten is ooit een keer bedacht, maar dat wil niet zeggen dat de ene sport meer waard is dan de andere,” zegt Van Zanen. “Deze atleten stoppen net zoveel tijd in hun sport en halen ook het beste in zichzelf naar boven. Wij gaan kijken of we een route kunnen uitstippelen, zodat we hen facilitair meer kunnen ondersteunen en meer aandacht kunnen geven.”

Trots

Dat moet bemoedigend klinken voor de kanopoloërs, de jiu jitsuka’s, de duatleten en de twee bowlers Blankenzee en Samantha Greiner. De laatste twee benadrukken dat ze toch al met een gevoel van trots op de World Games rondlopen.

“Het is heel gaaf om zo’n openingsceremonie mee te maken, dat geeft een olympisch gevoel. Denk ik. Het bezorgt me echt kippenvel,” zegt de 22-jarige Blankenzee, die een scholarship in de Verenigde Staten heeft en school en sport kan combineren.

Haar collega Greiner (29) heeft die mogelijkheid niet. Maar ze twijfelde geen moment of ze mee zou doen aan de World Games. “Wij vinden de sport zo mooi, daarom zijn we hier.”

Die passie wordt gedeeld door biljarter Dick Jaspers, wiens verhaal wel weer afwijkt van het verhaal van de meeste deelnemers. De driebander is professional, hij verdient door zijn uitmuntende prestaties al jarenlang een behoorlijke boterham. Voor het geld hoeft niet in Birmingham te zijn en punten voor de wereldranglijst zijn er ook al niet te verdienen. Toch doet hij mee.

“Ik vind de World Games geweldig, echt uniek. Het is niet voor niets al de zesde keer dat ik erbij ben,” zegt de 56-jarige Jaspers, vijfvoudig wereldkampioen. “Ik heb een sporthart. Het zou echt niet goed voelen als ik niet zou opdagen en nu thuis zou zitten. Dat is niet goed voor het biljarten en voor de World Games. Het is toch schitterend dat ik hier beloond kan worden met een gouden medaille voor mijn land?”

Over de hele wereld

Ook biljarters dromen weleens dat die eventuele medaille een olympische glans krijgt. De sport heeft diverse pogingen ondernomen om op de Spelen te komen. “Maar het ziet er niet naar uit dat dat binnen afzienbare tijd nog gaat lukken. Jammer. Voor mij maakt het niet veel uit, maar ik snap die drang naar erkenning wel. Dat verdienen we namelijk. Biljarten, maar ook pool en snooker, wordt over de hele wereld gespeeld.”

Op de skatebaan bij de Powell Steam Plant, een voormalige kolenfabriek niet ver van het Birmingham Civil Rights Institute, rijdt iemand rond met olympische ervaring. De Belg Bart Swings pakte dit jaar op de Winterspelen van Peking goud op de massastart bij het schaatsen en maakte zijn droom waar. “Ik ben opgegroeid op skeelers, maar ik moest naar het ijs om op de Spelen te geraken. Dat blijft het podium met de meeste aandacht en daar wil je als sporter zijn.”

Swings heeft op deze World Games inmiddels ook al een gouden medaille op zak. Hij won de punten/eliminatiekoers over tien kilometer, in een decor dat niet echt olympisch aandoet. De baan is een parkeerplaats waar volgende week weer grote pick-ups van Ford en GMC zullen staan, maar waar nu het asfalt met blauwe verf is bespoten.

“Ik hou van skaten en dit is ons grootste sportevenement. Colombianen en Argentijnen zijn ook goed in deze sport en stappen nu soms op het ijs om hun olympische droom te verwezenlijken. Het zou mooi zijn als ze gewoon op asfalt kunnen blijven en als skaten over een paar jaar olympisch is. Dat zou ik graag zien.”

Kanopolo Kanopolo is een vaste sport op de World Games sinds 2005, toen de Nederlandse mannenploeg goud won. Het wordt gespeeld in een zwembad. De doelen hangen aan touwen in de lucht, twee meter boven het water. Punten worden gescoord door de bal in het doel te gooien. De keeper kan voorkomen dat er wordt gescoord door de peddel omhoog te houden en de bal te blokken. Het spectaculairst: je mag elkaar omverduwen en over elkaar heen varen.

Parkour Parkour valt perfect binnen het moderne denken van het IOC: het is jong, urban en hip. Het is freerunning. Bij snelheidsdiscipline (speed) moeten deelnemers zo snel mogelijk van A naar B door onderweg over obstakels te klimmen en te rennen. Bij freestyle laten deelnemers figuren en trucs zien, inclusief salto’s. Nederland heeft in de jonge Noa Man een wereldkampioen, zij doet mee aan de World Games. Parkour hoopt het voorbeeld van sportklimmen en breakdancing te volgen en de olympische status te krijgen. In Parijs 2024 is parkour een demonstratiesport op de Spelen.