Verwarring rond Sifan Hassan en unieke missie: ‘Ik heb veel stress, het is moeilijk’

Hassan, die nog nooit olympisch goud won, houdt van extreme uitdagingen. Beeld ANP

Ze geeft even uitleg, maar veel duidelijker wordt het er niet op, hier in de gangen van het Olympisch Stadion. Het zweet staat nog op haar lichaam en Sifan Hassan praat zachtjes. Ze wisselt positieve noten af met twijfels. Het gaat na haar gewonnen 5000 meter-serie van ,,Ik ben superhartstikke blij. Ben tevreden dat ik doorga” naar ,,Ik heb veel stress. Corona, het warme weer. Het is moeilijk.”

Af en toe kijkt de 28-jarige ster van de Nederlandse atletiekploeg over haar schouder. En na 1 minuut en 50 seconden, behoorlijk kort voor een gesprek met de geschreven pers uit eigen land, is ze inderdaad alweer weg. Mede omdat John van Vliet, persvoorlichter van TeamNL, aanstalten maakt haar alweer mee te nemen. Hij heeft van Hassans coach Tim Rowberry de opdracht gekregen haar zo snel mogelijk door de ruimte van de media te loodsen.

Uniek programma

Ze laat iedereen in verwarring achter tijdens haar rondgang langs de media, waar ook de internationale pers van alles van de tweevoudig wereldkampioene in Doha wil weten. Maar de reden is alsnog duidelijk: een overvol en uniek programma met liefst drie afstanden hangt in de Japanse lucht (zie kader verderop). Behalve de finales van de 5000 meter (komende maandag) en de 10.000 meter (finale zaterdag 7 augustus) denkt ze ook aan een missie op haar geliefde 1500 meter.

Hassan, die nog nooit olympisch goud won, houdt van extreme uitdagingen. Als iedereen haar vertelt dat iets niet kan of verstandig is, gaat het bij haar kriebelen. Dit weekeinde moet ze een beslissing nemen. Voor zondagochtend negen uur lokale tijd mag ze zich afmelden voor de 1500 meter, waar ze vooralsnog op de lijst staat. Daarna zal ze moeten starten op maandagochtend, om later die dag in de Japanse avond ook aan de 5000 meter-finale te mogen deelnemen.

,,Ik weet het nog niet”, bezweert Hassan na haar eerste plaats in een tijd van 14.47,98. ,,Ik ga mezelf nog checken en dan een beslissing maken. We gaan kijken.”

Minder hersteltijd

Hoe dan ook is haar missie deze Spelen groots. Goud op twee afstanden, wellicht zelfs dus drie. Als ze daarvoor gaat, neemt ze ontegenzeggelijk ook een risico. Ze zou veel minder hersteltijd hebben tussen haar races dan al haar sterke concurrenten én maandag zelfs twee races op één dag moeten lopen. Het schrikt haar en haar entourage niet direct af. ,,Hassan verbaast wel vaker de loopwereld", zei Rowberry onlangs, zonder iets te willen bevestigen.

Haar eerste race in het Olympisch Stadion is er overigens één ‘uit het boekje’: startend aan de staart, uit het gedrang, langzaam opschuivend en met een felle laatste 600 meter uiteindelijk op kop en juichend over de streep. Maar na die viering op de streep toont Hassan ook zorgen. ,,Het is zo warm hier. En de luchtvochtigheid is hoog. Ik had het écht moeilijk.”

Sinds haar nog nooit eerder vertoonde dubbel van de gouden 10.000 en 1500 meter in Doha in 2019 zijn de verwachtingen zeldzaam hoog. Dat beseft ook Hassan, daaraan deels zelf bijdragend door ook een derde afstand te overwegen. ,,Ik ben hier voor goud, ja. De druk is heel hoog.”