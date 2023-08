Vertrouwenspersonen in Zandvoort voor Formule 1-publiek: ‘Drank brengt het slechtste in mensen naar boven’

De Dutch Grand Prix heeft het veiligheidsprotocol aangescherpt nadat tientallen vrouwen vorig jaar meldingen hadden gedaan van grensoverschrijdend gedrag. ‘Het is hier een soort festival, waar door sommigen aardig wordt gezopen.’

Op de camping naast het circuit van Zandvoort druppelen donderdagmiddag, daags voor de start van het raceweekend, de eerste Formule 1-fans binnen. Voor een tent zit een drietal mannen op klapstoelen, gehesen in Red-Bulljasjes en met bier in de hand. Ernaast worstelt een stel met tentstokken, iets verderop staat een vriendinnengroep.

“Formule 1 is bij veel Nederlanders populairder geworden, ook bij vrouwen,” zegt de 28-jarige Paula Boomkamp, die een oranje pet draagt en een shirt met de tekst ‘Proud to be Dutch’. Ze staat het hele weekend in haar eentje op de camping. “Ik vind het best spannend, maar ik heb er vooral zin in. Onveilig heb ik me vorig jaar niet gevoeld.”

De Dutch Grand Prix (DGP) van vorig jaar kreeg een wrange nasmaak nadat tientallen vrouwen meldingen hadden gedaan van grensoverschrijdend gedrag op het terrein van het Zandvoortse circuit. Volgens Svenja Tillemans, oprichter van fanclub Formule 1-Vrouwen, zeiden zij dat ze in hun billen waren geknepen en dat er bier op ze was gegooid. Van twee 19-jarige vrouwen die op de nabijgelegen camping verbleven zoude de broeken naar beneden zijn getrokken, aldus Tillemans. Er werden twee aangiftes gedaan van aanranding. Die zijn onderzocht, zegt de politie, maar hebben ‘niet geleid tot een verdachte of aanhouding’.

Om die reden heeft de organisatie dit jaar twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, van de GGD ingehuurd bij wie bezoekers met klachten over grensoverschrijdend gedrag terechtkunnen. “Het gaat niet alleen om veiligheid voor vrouwen,” zegt een woordvoerder van de DGP, “maar voor iedereen: ook mannen of mensen die zich benauwd voelen, bijvoorbeeld.”

Seksistisch gedrag

Bezoekers die zich onveilig voelen kunnen daarnaast een noodnummer appen of een melding doen via de officiële app. Dat wordt dit jaar ‘vaker en frequenter’ gecommuniceerd op schermen, zegt de woordvoerder van de DGP. Ook zijn de ruim duizend werknemers op het circuit beter geïnstrueerd over hoe ze met meldingen van seksueel ongewenst gedrag moeten omgaan. Bijvoorbeeld: ‘Begin met een open vraag’. Bij de Formule 1 worden dit weekend 105.000 bezoekers per dag verwacht.

Willem Roth (51), die samen met zijn vrouw Daniëlle (48) zijn tent opzet, noemt het grensoverschrijdend gedrag van vorig jaar ‘wel een dingetje’. Het stel heeft een kennis die vorig jaar bij de ingang ‘aan voor- en achterkant’ is betast. “Ze moeten hun handjes thuishouden,” zegt Willem, wijzend naar Daniëlle. “Maar deze is gebekt zat. Als organisatie kun je het niet tegenhouden, dit gebeurt overal.”

Volgens de 19-jarige Vera, ze wil haar achternaam niet in de krant, zijn sommige oudere fans nog gewend aan de tijd van gridgirls bij Formule 1. “Er wordt best vaak seksistisch gedaan,” zegt Vera. “Mannen geloven niet dat ik echt van Formule 1 houd of er wat van weet, maar ik laat me er niet door tegenhouden, daarvoor vind ik het te leuk.”

Alcoholmisbruik

Tillemans, van fanclub Formule 1-Vrouwen, zegt dat er ook vrouwen zijn die de Grand Prix in Zandvoort dit weekend overslaan vanwege hun nare ervaringen. Volgens haar is de organisatie goed op weg, maar moet er meer worden ingezet op het voorkomen van alcoholmisbruik. “Drank brengt het slechtste in mensen naar boven. Sommige gasten beginnen met zuipen als ze donderdag op de camping aankomen en stoppen pas zondag weer.”

Dat herkent Desi Kuiper (23), die samen met haar moeder, Anita (59), aan de dranghekken bij de ingang van het circuit staat. “Ik heb vorig jaar niks vervelends meegemaakt, maar kan me er wel wat bij voorstellen. Het is een soort festival, waar door sommigen aardig wordt gezopen. Ze zouden meer beveiliging moeten inzetten.”

Maatschappelijk probleem

In de aanloop naar het evenement heeft de organisatie van de Dutch Grand Prix gesproken met de GGD, stichting Rutgers en sportkoepel NOC*NSF. De woordvoerder zegt het aantal meldingen dat bij Tillemans is binnengekomen, niet te herkennen. Hoeveel meldingen er wél zijn gedaan bij de DGP wil hij niet kwijt. “Het waren er niet veel. Achtennegentig procent van de bezoekers loopt hier vrolijk de deur uit.”

Volgens de woordvoerder is seksueel grensoverschrijdend gedrag een ‘maatschappelijk probleem’ dat ‘bij wijze van spreken op elke braderie’ voorkomt. “Elk voorval is er natuurlijk een te veel. Maar de ogen zijn nu op ons gericht, terwijl we dit met z’n allen moeten oplossen.”

Tillemans heeft voorgesteld de tijden waarop en de plekken waar alcohol kan worden gekocht en genuttigd, te beperken. Stichting Rutgers zegt de organisatie te hebben geadviseerd zich te richten op preventie, waaronder het verminderen van alcoholmisbruik. Maatregelen rondom drank zijn echter nooit een optie geweest, zegt de woordvoerder. “Het is voor de meeste mensen een leuke dag waar een biertje bij hoort. Het moet niet zo zijn dat we stoppen met alcohol schenken omdat een paar mensen vervelend doen.”

Over de auteur: Madelief van Dongen is nieuwsverslaggever voor Het Parool. Ze schrijft over allerlei Amsterdamse onderwerpen, van toeristenbeleid tot gekraakte panden, en doet live verslag van gebeurtenissen in de stad.