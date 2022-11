Vertrouwen Ajax sijpelt verder weg tegen zwak Vitesse

Tadic maakt de 1-0 tegen Vitesse. Beeld ANP

PSV blijft aan kop in de eredivisie en staat nu een punt voor na dertien duels. De trainer van Ajax was de gebeten hond na de volkomen onnodige remise. Massaal werd geroepen om het vertrek van Alfred Schreuder, die zijn ploeg zeker tien open doelkansen zag missen.

Ballen vlogen op paal en lat, daar tegenover stond de zee aan ruimte die Ajax weggaf aan Vitesse, de nummer vijftien van de eredivisie. Twee fouten van de slordige Jurriën Timber stelden Million Manhoef twee keer in staat om te scoren.

Illustratief voor de deplorabele mentale toestand van Ajax was de situatie die zich voordeed in de 52ste minuut, bij een 1-1 stand. Davy Klaassen en Steven Bergwijn vonden elkaar in een fijne combinatie, maar oog in oog met keeper Daan Reiziger faalde Bergwijn in de afwerking. In de tegenaanval dwong Matús Bero Remko Pasveer tot een uiterste redding. Dat Vitesse daarbij moeiteloos het hele veld kon oversteken, was niet de eerste keer.

Gefluit

Boegeroep, een fluitconcert, spreekkoren tegen Schreuder; na één helft droop het chagrijn al van de tribunes. Dat Ajax bij rust niet op een comfortabele voorsprong stond, was een mirakel. Drie levensgrote kansen had de ploeg om zeep geholpen – alleen Dusan Tadic had snel de 1-0 gemaakt – terwijl Manhoef zich in de 25ste minuut in de arm moet hebben geknepen dat hij zomaar van de ene naar de andere kant van de Johan Cruijff Arena kon rennen, met de bal aan zijn voet, en nauwelijks gehinderd de 1-1 achter de weifelende keeper Pasveer kon schieten.

Pasveer was uiteraard niet de enige schuldige aan die treffer. Timber had de bal op de helft van Vitesse verspeeld aan Manhoef, maar de verdediger van Ajax die hoopt op een plek in de WK-selectie, zette pas laat een volle sprint in. Te laat. Kenneth Taylor had Manhoef misschien de pas nog kunnen afsnijden, maar hij verzuimde rugdekking te geven.

Taylor speelde overigens een prima wedstrijd op de positie van de geschorste Edson Álvarez. Aan de bal was de speler uit de eigen jeugd zelfverzekerd, en hij vond vaak snel de juiste oplossing.

Schreuder had in zijn elftal wederom geen plaats voor Daley Blind. Een reden gaf de trainer ook nu niet. Op dit moment maakt hij ‘een andere keuze’. Owen Wijndal was de linksback van dienst. Het koppel Kudus-Brobbey, onzichtbaar tegen PSV, werd uit elkaar gehaald. En zo blijft Schreuder maar schuiven met de poppetjes.

Kudus stond in de spits, Davy Klaassen was aanvallende middenvelder. Zij misten drie van de vier opgelegde kansen voor rust. Kudus schoot op de paal, Klaassen had de bal twee keer voor het intikken, maar zijn rechtervoet en even later zijn hoofd lieten hem in de steek.

Wanorde

Ajax ging de tweede helft vrolijk door met kansen morsen. Kudus maaide van dichtbij over, Berghuis schoot op de lat, net als invaller Blind even later. In de 74ste minuut kreeg de thuisploeg opnieuw de rekening gepresenteerd van een vlot counterende Manhoef. Een doelpunt dat Timber zich, vanwege een halfzachte ingreep, mocht aanrekenen. En ook Pasveer had meer moeten doen om de schuiver te keren.

Net als tegen PSV moest de boomlange Italiaan Lorenzo Lucca eraan te pas komen om een goal te forceren. De spits kopte een fraaie voorzet van Blind in de verre hoek (2-2).

Het was de opmaat voor een doldwaas laatste kwartier, waarin Ajax alles in het werk stelde om de overwinning alsnog binnen te slepen, maar waarin de defensieve wanorde soms pijn aan de ogen deed. Zelfs acht minuten blessuretijd was niet voldoende voor de Amsterdammers, hoewel ook in die extra tijd nog een keer de paal werd geraakt. Het vlammende schot van Brobbey, op aangeven van Blind, was het slotstuk van een gedenkwaardige voetbalavond.