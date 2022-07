Vertrekkende Lisandro Martínez: ‘Mijn vriendin heeft me gestimuleerd altijd te blijven vechten’

De Argentijn Lisandro Martínez vervolgt zijn loopbaan hoogstwaarschijnlijk bij Manchester United. Beeld Getty Images

Op zijn Europese voetbalreis is Lisandro Martínez toe aan een volgende halte: de Premier League, de grootste en zwaarste competitie ter wereld. Een geweldige uitdaging, al moet hij ook een veer laten: in tegenstelling tot Ajax speelt Manchester United dit seizoen niet in de Champions League maar in de Europa League.

Op Old Trafford moet Martínez een defensie gaan stutten die de laatste jaren zo vaak poreus was. Manchester is een gevallen grootmacht, de ploeg eindigde vorig seizoen op de zesde plek. Martínez vindt in de selectie concurrentie van aanvoerder Harry Maguire en Zweeds international Victor Lindelöf. En hij wordt ploeggenoot van Donny van de Beek en voormalig Feyenoorder Tyrell Malacia.

In de zomer van 2019 maakte Martínez de keuze om in Europa te gaan voetballen. Het waren de verrichtingen van Ajax in de Champions League dat seizoen die hem over de streep trokken om naar Amsterdam te komen. “Rondom de wedstrijden tegen Juventus was scout Henk Veldmate in Argentinië. Hij wilde mij beter leren kennen. We hebben met elkaar gesproken, eerst over persoonlijke zaken en daarna over voetbal. Toen wilde ik niks meer weten van andere clubs. Ik wilde naar Ajax.”

Hij maakte er drie seizoenen vol, de gifkikker uit Gualeguay, een provinciestadje ten noorden van Buenos Aires. Hij was eerst middenvelder, toen bankzitter en uiteindelijk centrale verdediger. Een rots in de branding werd hij achterin – steeds comfortabeler aan de bal en rustiger in zijn hoofd. “Ik moet spelen met een warm hart en een koud hoofd.” De kamikazetackles verdwenen uit zijn spel. Martínez werd bij Ajax een volwassen voetballer die uitgroeide tot Argentijns international.

Meedogenloos

Manchester United is de volgende stap in zijn carrière. De wil om te winnen zit diep bij Martínez. De wil om te overleven, om boven te komen drijven. “Alles wat je wilt bereiken in het leven, moet uit jezelf komen,” vertelde hij in een interview met Het Parool.

Zijn vader en moeder moesten vroeger hard werken om in het levensonderhoud van de familie te kunnen voorzien: Lisandro, zijn drie halfbroers, zijn zusje en opa en oma woonden in één huis. Moeder was stratenmaker in dienst van de gemeente. Zwaar werk, sjouwen met stoepranden en tegels. Tegenwoordig is ze schoonmaker op een school, net als zijn vader.

Voetbal loopt als een rode draad door het leven van Martínez. Zijn vader speelde vroeger, zijn moeder nog steeds in een recreatieteam. De meedogenloosheid heeft hij van zijn vader. Die zei altijd: zorg als verdediger dat je altijd iets raakt – het liefst de bal.

Onbekommerd was zijn jeugd niet. Op zijn twaalfde gingen zijn ouders scheiden, dat luidde een donkere periode in. “Ik had het daar moeilijk mee. Was verdrietig en zocht een uitweg. Ik was veel buiten met vrienden, deed dingen die niet door de beugel kunnen. Niet crimineel, maar ik zocht wel de grens op. Drinken, vechtpartijtjes.”

Op zijn veertiende ontmoette hij zijn vriendin Muriel. Zij bracht hem op een ander pad. De twee zijn nog altijd samen. “Zij heeft mij dingen laten zien die ik eerst niet zag. Ik moest volwassen worden. Daar heeft ze me bij geholpen, met mijn ouders en opa en oma.”

Ziek van heimwee

Zijn vriendin en familie steunden hem ook toen hij vanaf zijn veertiende werd opgenomen in de opleiding van Newell’s Old Boys in Rosario. Ziek van heimwee was Martínez soms op het internaat. “Vooral de eerste maanden waren zwaar, maar Muriel heeft me altijd gestimuleerd voor mijn droom te blijven vechten.”

Niet bij Newell’s Old Boys, maar bij Defensa y Justicia brak Martínez door als profvoetballer. Hij beleefde twee goede seizoenen. Henk Veldmate, hoofd scouting van Ajax, raakte overtuigd van de kwaliteiten van de Argentijnse verdediger. Ajax betaalde 7 miljoen euro voor hem. Hij kan nu het achtvoudige opleveren.

Bij Ajax kan de ervaren Daley Blind links centraal spelen, maar ook van de jonge Devyne Rensch wordt op die positie veel verwacht. Jurriën Timber en Perr Schuurs zijn de twee andere centrale verdedigers in de selectie, waarin Lisandro Magallán en Kik Pierie weinig tot geen perspectief hebben. De club oriënteert zich dan ook op een aankoop om de defensie te versterken. Eerder werd Owen Wijndal al voor 10 miljoen overgenomen van AZ, hij wordt de nieuwe linksback.