Vertrek van Brobbey is het lot van een opleidingsclub als Ajax

Beeld Pro Shots

Brobbey loopt over een paar maanden gratis de deur uit bij de club waar hij als F-pupil binnenstapte. Hij kiest een andere weg dan zijn ploeggenoot Ryan Gravenberch. De twee Amsterdammers waren in de jongste jeugd bij Ajax al ploeggenootjes, hebben in Mino Raiola dezelfde zaakwaarnemer, maar hun wegen scheiden eind juni.

Gravenberch (18) is altijd uitgesproken geweest over zijn doel: hij wilde pers se Ajax 1 halen, en nu dat is gelukt, maakt hij voorlopig ook geen aanstalten om weg te gaan. Gravenberch wil belangrijk zijn voor de club, prijzen winnen, zijn naam vestigen. Zijn ontwikkeling ging snel, maar zeker niet zonder slag of stoot. Gravenberch had het als junior aanvankelijk zwaar in Jong Ajax. En ook zijn eerste jaar in de A-selectie was een beproeving. “Ik was bang om fouten te maken. Voelde me niet altijd vrij in mijn hoofd. En als je niet vrij in je hoofd bent, kun je niet het beste van jezelf laten zien.” Gravenberch is nu een van de belangrijke pijlers in Ajax 1.

Ongeduldig

Technisch directeur Marc Overmars weet dat jeugdspelers soms ongeduldig zijn, maar hij was onlangs ook stellig toen hij zei: “Zorg eerst dat je over een langere periode de beste bent in Jong Ajax. Je ziet dat veel talenten 30 tot 40 wedstrijden in de eerste divisie nodig hebben om te groeien in het mannenvoetbal. Ryan Gravenberch is een voorbeeld, maar Frenkie de Jong deed het, en Donny van de Beek ook.”

Brobbey moest er een beetje om lachen. Hij zei het niet met zoveel woorden, maar hij vond 40 wedstrijden in het tweede van Ajax nogal veel: 20 leek hem beter. “De korte route, zeg maar.” Brobbey had net zijn debuut gemaakt in het eerste elftal, en dat optreden tegen Fortuna Sittard had hij bekroond met een doelpunt. Hij scoorde een intikker na een schot op de paal van David Neres. “Het was een mooi en belangrijk moment voor me.”

Beeld ANP

In Jong Ajax had hij de smaak op dat moment ook te pakken: elf duels, zeven goals en twee assists. Hoofdtrainer Erik ten Hag was er blij mee: “Brian komt van heel ver. Vorig jaar was hij niet fit en dan loop je van de ene in de andere blessure. We hebben hem dit seizoen heel zorgvuldig opgebouwd. Dat was hard nodig, want de lat ligt op Champions League-niveau. Wij stellen hoge fysieke eisen aan de spelers, ook aan spitsen. Druk zetten op de tegenstander, loskomen van de verdedigers, vrijlopen, en dat alles met een grote intensiteit en negentig minuten lang. Dat kost onnoemelijk veel kracht.”

Fitheid

Brobbey zelf gaf toe dat hij aan zijn fitheid moest werken. “Vorig seizoen was ik vaak na een uur op, kreeg ik kramp. Ik heb nu veel extra trainingen gedaan. Fietsen, krachttraining. Ik voel dat ik steeds sterker word.”

Kort voor de winterstop kreeg Brobbey de kans om zichzelf in de belangrijke Champions Leaguewedstrijd tegen Atalanta Bergamo te tonen. Hij viel na één helft uit met een hersenschudding. In de periode die daarop volgde gaven Brobbey, Overmars en Ten Hag meer dan eens aan dat de gesprekken over het verlengen van zijn contract – dat op 30 juni afloopt – zouden worden opgepakt. Toen Ajax begin januari echter voor 22,5 miljoen euro met Sébastien Haller een nieuwe spits aantrok, was al duidelijk dat Overmars weinig fiducie meer had in een langer verblijf van de talentvolle aanvaller.

Het is het lot van een opleidingsclub als Ajax, dat zelf ook spelers op heel jonge leeftijd naar Amsterdam haalt. Toch vindt Overmars het vertrek van Brobbey ‘moeilijk te accepteren.’ Zeker op een dag waarop de club ook de 16-jarige spits Julian Rijkhoff een contract zag tekenen bij Borussia Dortmund.