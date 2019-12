Vertrek Hennie Henrichs bij Bestuursraad Ajax uitgesteld

Hennie Henrichs. Beeld ANP

Het was de bedoeling dat Henrichs woensdagavond op een ledenvergadering zou plaats maken voor Frank Eijken. De 65-jarige Eijken herstelt echter van een longembolie en was daarom niet aanwezig. Zijn benoeming is nu verschoven naar een buitengewone ledenvergadering, waarvan de datum nog moet worden bepaald. Tot die tijd blijft Henrichs in functie.

Wel traden woensdag Ronald Pieloor en Cees Vervoorn terug, die zich niet herkiesbaar hadden gesteld. Hun opvolgers zijn Wendy Nagel, die eerder commerciële functies voor Ajax vervulde en ook ervaring heeft als fondsenwerver, en bedrijfsadvocaat Cees van Oevelen.

Als grootaandeelhouder is de Bestuursraad op papier de invloedrijkste instantie binnen Ajax, al hebben in de praktijk de directie en raad van commissarissen het voortouw. Sinds het ontstaan van de raad is Henrichs voorzitter. Zijn beoogd opvolger Eijken heeft zijn sporen verdiend in de mediasector en vervulde topfuncties bij zenders als RTL en SBS. Ook was hij tussen 2003 en 2011 commissaris bij Ajax. Hij ruimde destijds het veld met de rest van de toezichthouders, onder druk van Johan Cruijff en diens medestanders.