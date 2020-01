Vertrek Dest roept nog meer vragen op over keuze Qatar

Sergiño Dest. Beeld BSR Agency

Een oude bekende staat donderdagochtend langs het trainingsveld van Ajax. Nigel de Jong, al enkele jaren spelend in Qatar, komt zijn oude club bezoeken. Langs het veld laat hij zijn licht schijnen over zijn leven in de hoofdstad Doha. Het is er volgens hem super veilig, het leven is er goed, zijn familie heeft het prima naar de zin en misschien blijft hij over twee jaar, als zijn contract bij Al-Shahania afloopt, wel gewoon in Qatar wonen.

Voor zijn ogen werkt Ajax een training af. Zonder Sergiño Dest. De 19-jarige verdediger hakte woensdag de knoop door. Door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran voelde hij zich niet langer veilig in Doha, dat slechts door de Perzische Golf van Iran gescheiden wordt.

De in Nederland geboren Dest - international van Amerika, het land van zijn vader - had steeds meer het gevoel dat hij een potentieel doelwit kon zijn. Ajax toonde begrip voor het onbehagelijke gevoel van het talent en regelde een terugvlucht. Donderdagochtend stapte Dest op het vliegtuig terug naar Amsterdam, waar hij de komende dagen bij Jong Ajax zal trainen.

Dest als international van Amerika. Beeld bsragency

Mensenrechtenschendingen

Het is een volgende episode van een veelbesproken trainingskamp. Edwin van der Sar wilde onlangs nog niets weten van alle kritieken, vond het goedkoop scoren over de rug van Ajax en vond dat sport en politiek twee verschillende zaken waren.

Wat wel gezegd moet worden: de kritiek ging over de mensenrechtenschendingen in Qatar. De actuele situatie tussen Iran en de VS is een ander onderwerp. Maar komt ook weer niet helemaal uit het niets, aangezien de nationale ploeg van de VS onlangs nog een trainingskamp in Qatar annuleerde.

De keuze voor Doha om te overwinteren blijft er eentje vol vraagtekens. De velden zijn inderdaad geweldig, qua voorzieningen heeft de club helemaal niets te klagen. Maar nadat eerder al het imago een deuk opliep, heeft het trainingskamp nu ook op sportief vlak een kras opgeleverd. Dest ontpopte zich in de eerste seizoenshelft tot de verrassing van de ploeg en kwam 24 officiële duels in actie

Ajax is met een grote begeleidende staf afgereisd naar Qatar en elke speler wordt uitgebreid gemonitord: helemaal niets wordt aan het toeval overgelaten. Dat er halverwege de trainingsweek een speler om deze redenen moet afhaken, is een aderlating. En de vraag wordt alleen maar sterker waarom Qatar zo nodig als locatie voor een wintertrainingskamp moest worden gekozen.

Qatar wordt slechts door de Perzische Golf van Iran. Beeld Chantal Cvanwessel