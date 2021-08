Verstappen wint in nat België kortste Formule 1-race ooit

Door het slechte weer reden de F1-coureurs slechts drie ronden. Beeld AFP

Door de gestage regenval in de Ardennen was het niet verantwoord om voluit te rijden op het glooiende circuit. De raceleiding stelde de start met meer dan drie uur uit en durfde het toen aan om de coureurs op regenbanden een paar ronden te laten rijden. Omdat er aan de minimale eis van twee volledige ronden werd voldaan, kon een klassement worden opgemaakt.

Verstappen vertrok van poleposition en kreeg daardoor de zege min of meer cadeau. De Brit George Russell van Williams eindigde als tweede en diens landgenoot Lewis Hamilton van Mercedes werd derde.

Volgens de regels werden vanwege de korte duur de punten gehalveerd, waardoor Verstappen niet 25 punten verdiende maar 12,5 punten. Russell kreeg er 9 en Hamilton 7,5. In het kampioenschap liep Verstappen 5 punten in op regerend wereldkampioen en huidig leider Hamilton. De Limburger verkleinde zijn achterstand naar 3 punten.

Zandvoort

Verstappen krijgt volgend weekeinde de kans om Hamilton van de koppositie te verdrijven in zijn thuisrace op Zandvoort. Na 36 jaar keert de Formule 1 dan terug op het circuit in de Noord-Hollandse duinen. Hij weet zich verzekerd van de steun van 70.000 fans.

De coureurs stonden op Spa-Francorchamps wel om 15.00 uur klaar op de startgrid, terwijl de regen met bakken uit de hemel kwam. Van racen kon geen sprake zijn. Na een half uur reden ze toch voorzichtig wat ronden achter de safetycar om de toestand van het circuit te inspecteren, maar er was door de opspattende regen nauwelijks zicht en de raceleiding besloot al gauw af te breken en de bolides de pitstraat in sturen.

Vervolgens duurde het tot 18.17 uur eer de bolides nogmaals een poging waagden op het circuit, toen de regen wat was verminderd. Het leek meer een geste naar de duizenden toeschouwers, onder wie veel fans van Verstappen, die al die uren in de stromende regen geduldig bleven wachten op actie.

Duizenden toeschouwers

“Het was ontzettend jammer dat we geen fatsoenlijke rondjes konden rijden, maar de omstandigheden maakten het te gevaarlijk,” zei Verstappen na afloop. “Het zicht was slecht en het bleef maar regenen. Natuurlijk is het een zege, maar het is niet hoe je wilt winnen.”

Zijn teambaas Christian Horner roemde de duizenden toeschouwers, die uren bleven wachten in de stromende regen in de hoop nog wat actie te zien. “Respect voor de fans. Er is echt geprobeerd alsnog te kunnen racen. Voor Max waren de omstandigheden nog het beste, want hij reed vooraan en zag genoeg. Maar iedereen achter hem kon werkelijk niks zien door de opspattende regen.”

Lewis Hamilton legde zich ook neer bij de situatie. “Niemand kan er iets aan doen, maar het was voor iedereen wel duidelijk dat het weer niet beter zou worden. Ze hebben ons het circuit opgestuurd om twee ronden te laten rijden, dat was het. Het is vooral spijtig voor de fans, die mensen waren fantastisch. Ik mag aannemen dat zij hun geld terugkrijgen,” aldus de Brit, die Verstappen 5 punten zag inlopen en in het wereldkampioenschap nog 3 punten voorsprong heeft.