Verstappen wint bizarre race op Hockenheim

Max Verstappen wordt toegejuicht bij de finish. Beeld REUTERS

De coureur van Red Bull hield als een van de weinigen zijn bolide op de baan en liet zich zelfs niet afstoppen door een ‘spin’ van 360 graden. Hij maakte liefst vijf keer een pitstop om van banden te wisselen.

De race werd een drama voor de coureurs van Mercedes. Lewis Hamilton, dit jaar al goed voor zeven overwinningen, glibberde zo vaak van de baan dat hij pijnlijk in de achterhoede terecht kwam. Valtteri Bottas reed zijn Mercedes na een slip aan gort en viel uit.

Van Sebastian Vettel werd niet veel verwacht in zijn thuisrace. De Duitse coureur van Ferrari begon de race als twintigste, maar wist door alle glijpartijen van concurrenten en uitvallers alsnog de tweede plaats te behalen. De Rus Daniil Kviat van Toro Rosso wist ook het trammelant goed te vermijden en reed verrassend naar de derde plaats.

Matige start

Verstappen won zijn tweede race van dit seizoen. Hij won eerder in extreme hitte de Grote Prijs van Oostenrijk, de thuisrace van zijn team Red Bull. Hij verstevigde zijn derde positie in het klassement en liep in op leider Hamilton en nummer twee Bottas. De Limburger verdiende ook nog het bonuspunt voor het neerzetten van de snelste rondetijd.

Op Hockenheim was er voor het eerst dit jaar in de Formule 1 regen en werden de regenbanden uit de garages gehaald. Verstappen had een matige start; hij kwam niet goed weg op het natte asfalt en viel terug naar de vierde plek. Hij wist snel op te rukken naar plaats drie, maar bleef steken achter de Mercedes van Bottas. Hij nam de gok om te wisselen naar ‘slicks’ (gladde banden voor droog weer), maar dat pakte verkeerd uit. Hij verloor de controle over zijn auto en tolde om zijn as, maar bleef wonderwel op de baan.

Zijn derde bandenwissel op bijna de helft van de race leverde hem onverwacht de eerste positie op omdat koploper Lewis Hamilton crashte en zijn voorvleugel kapot reed. De Brit stond vervolgens heel lang in de pitstraat en viel ver terug. Voor Verstappen begon toen de fase waarin hij zijn eerste positie moest controleren door nieuwe bandenwissels goed te timen en vooral geen fouten te maken. Daarin slaagde de Nederlander met verve in een memorabele race, waarin zelden zoveel coureurs van de baan glibberden en de race talrijke keren moest worden onderbroken door de safetycar.