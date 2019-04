Verstappen vierde in kwalificatie Azerbeidzjan

Bottas veroverde de poleposition op het stratencircuit van Bakoe.



Verstappen kwam tot een tijd van 1.41,069 en lag daar nog even tweede mee achter Lewis Hamilton.



In de laatste poging verbeterden zijn drie concurrenten zich allen, waardoor voor Red Bull de vierde plaats resteerde. De tweede Ferrari-coureur Charles Leclerc reed zijn bolide tijdens de tweede kwalificatiesessie in de muur.



Bottas kwam in zijn laatste poging tot 1.40,495 en was daarmee net iets sneller dan de 1.40,554 van zijn ploeggenoot. Vettel kwam in zijn Ferrari tot 1.40,797 en staat daarmee naast Verstappen op de tweede startrij.



Niet ontevreden

Verstappen was niet ontevreden. Volgens de Red Bull-coureur maakte het veel uit dat zijn concurrenten tijd pakten door in de slipstream van de auto's voor hen te rijden. "Er had meer ingezeten als we hadden meegedaan in het treintje", zei hij bij Ziggo Sport. "Ik heb echter alles eruit gehaald. In de race is nog van alles mogelijk."



De kwalificatie in Bakoe liep flinke vertraging op. In de eerste sessie stuurde de Poolse coureur Robert Kubica zijn Williams in de muur. Na het opruimen van de schade zette Verstappen in de tweede kwalificatie de snelste tijd neer. Die sessie werd onderbroken, nadat Charles Leclerc zijn Ferrari in de muur had gereden.



De Fransman had al een tijd neergezet voor de derde kwalificatie, maar kwam niet meer in actie. Hij kwalificeerde zich als tiende.