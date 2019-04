Verstappen vierde in China, Hamilton wint

De zege in de jubileumrace was voor Lewis Hamilton in zijn Mercedes. De Britse wereldkampioen was bij de start het beste weg. Hij passeerde voor het ingaan van de eerste bocht zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas, die van poleposition was vertrokken.



Hamilton controleerde daarna met machtig tempo de race en nam door zijn tweede GP-zege van dit jaar de leiding in het kampioenschap. Het was zijn 75e overwinning in een Formule 1-race.



Verstappen was het grootste deel van de race op het circuit van Shanghai aan het jagen op de Ferrari van Sebastian Vettel, maar hij wist de Duitser niet te voorbij te streven, ondanks een dappere poging na 20 ronden. Wel finishte hij voor de Ferrari van de Monegask Charles Leclerc.