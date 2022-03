Verstappen verslaat nieuwe rivaal Leclerc na bloedstollend gevecht in Saoedi-Arabië: ‘Goed gedaan van Max’

Max Verstappen viert feest op het podium. Beeld AP

Veertig rondjes moest de wereld op het vertier wachten. De GP van Saoedi-Arabië kabbelde voort, tot Max Verstappen en Charles Leclerc in de tien slotrondjes alsnog voor een spannend slotstuk zorgden. De twee hoofdrolspelers van dit nog prille seizoen – beiden niet gestart op pole, die was voor de teruggevallen Sergio Pérez – maakten elkaar wederom het leven zuur.

Een halve seconde

Zat het gevecht vorige week in de beginfase van de GP van Bahrein, nu ging het vlak voor het vallen van de geblokte vlag om de racezege. Met Leclerc voorop na een safety car en een virtual safety car, greep Verstappen in de 42ste ronde de leiding in de laatste bocht. Meteen vloog de Monegask er weer langs op het rechte stuk.

Een ronde verder probeerde de Nederlander nog eens. Hij kwam ernaast, maar nu verremde hij zich. Vier rondjes rustiger, om het bij het ingaan van ronde 47 van de 50 nog eens te proberen. Die derde poging was wél raak. Gewoon op pure snelheid op het rechte stuk, dit keer.

Was daarmee het verzet van de Ferrari-coureur gebroken? Niet direct, de Monegask leek nog op te bouwen naar een ultieme aanval en bleef maar aandringen. Tot een inhaalpoging kwam hij echter niet meer, Leclerc werd tweede met een minimaal verschil van 0,5 seconde. De derde plaats was voor Carlos Sainz, die Pérez van het podium hield.

Slim gebruik DRS

Na een dramatische uitvalbeurt herstelde Verstappen zich sterk in Djedda. “Dit was een goede race, we speelden de ‘long game’ met Ferrari. Het was niet eenvoudig, we moesten een beetje slim zijn, met DRS. Het is een stuk lastiger nu om je inhaalpoging te plannen, maar het is gelukt. Prachtig,” sprak de winnaar onder het podium.

“Goed gedaan van Max, deed hij mooi,” bleek Leclerc, die in de allerlaatste ronde nota bene onder een gele vlag de snelste raceronde had aangescherpt voor een extra WK-punt, al na de finish op de radio een groot verliezer. “Ik had graag gewonnen vandaag. Maar laat elke race maar zo zijn, ik heb ervan genoten. Het respect is er altijd geweest, maar zeker op zo’n circuit als dit. Met zoveel risico’s. Al ben ik natuurlijk ook een beetje teleurgesteld.”

Charles Leclerc toonde zich een groot verliezer. ‘Laat elke race maar zo zijn, ik heb ervan genoten.’ Beeld AFP

Veel uitvalbeurten

Grote verliezer van de dag was natuurlijk Pérez, gestart op pole, maar net te vroeg naar binnen, als eerste. Een rondje later kwam de safety car en konden zijn concurrenten voor het podium ‘gratis’ naar binnen. “Vervelend voor ‘Checo’, maar zo zijn nu eenmaal de regels,” sprak Spanjaard Sainz, die optimaal profiteerde en als derde met Verstappen en Leclerc mee het podium op mocht.

Opvallend in Djedda: veel uitvalbeurten op driekwart van de race. Waar Yuki Tsunoda de start niet eens haalde en Nicholas Latifi in een muur schoot, stopten opeens de auto’s van Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Daniel Ricciardo er kort na elkaar mee. Het zwalkende Mercedes? Een vijfde plaats voor George Russell en slechts 1 WK-punt voor Lewis Hamilton op P10, nog achter Kevin Magnussen die met P9 opnieuw wist te scoren voor Haas.