Verstappen valt uit in slotfase van openingsrace Formule 1

Beeld ANP

De 24-jarige Nederlander wist nog wel de pits te halen, maar stapte daar uit. Verstappen had daarvoor over de boordradio al geklaagd over de banden, de besturing van zijn auto en het hybride systeem in de RB18.

Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez viel kort na Verstappen ook uit, waardoor de openingsrace op een totale mislukking uitdraaide voor Red Bull. Hoe anders was dat voor Ferrari, dat met Leclerc en Carlos Sainz een ‘één-tweetje’ scoorde. De 24-jarige Monegask bezorgde de Italiaanse renstal de eerste zege sinds september 2019. Lewis Hamilton profiteerde in de slotfase van het drama bij Red Bull en eindigde in de Mercedes als derde.

Verstappen was op het circuit van Sakhir vertrokken vanaf de tweede plaats. De kopman van Red Bull wist Leclerc na de eerste serie pitsstops tot twee keer toe te passeren, maar de Ferrari-coureur pakte de leiding in de race steeds snel weer terug.

In de slotfase van de race kwam de safetycar de baan op nadat de AlphaTauri van Pierre Gasly in brand was gevlogen. Verstappen kon Leclerc na de herstart niet meer aanvallen en moest vooral de achter hem rijdende Sainz van zich af zien te houden. Drie rondes voor het einde ging het mis voor de Nederlander, die vanwege technische problemen Bahrein zonder punten verlaat. De regerend wereldkampioen staat zo na de eerste race van het seizoen al op achterstand in de titelstrijd.