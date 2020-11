Verstappen tweede in GP Bahrein, elfde seizoenszege Hamilton

Beeld AFP

De Limburgse coureur van Red Bull moest alleen wereldkampioen Lewis Hamilton in de Mercedes voor zich dulden. Voor Hamilton is het de elfde GP-zege van dit seizoen.

Verstappen reed het grootste deel van de race enkele seconden achter Hamilton. De Red Bull-coureur zat niet ver achter de Mercedes, maar kwam ook niet veel dichterbij. Door een derde bandenstop van Verstappen, kreeg Hamilton een grotere marge. De Brit reed de race uit op zijn tweede setje banden. Verstappens teamgenoot Alexander Albon eindigde als derde.

Crash Grosjean

De Formule 1-race in Bahrein werd bij de eerste start eerder op de dag opgeschrikt door een zware crash voor Haas-coureur Romain Grosjean. De Fransman schoot na de eerste bochtencombinatie na de start op hoge snelheid van de baan en belandde frontaal tegen de boarding. Zijn wagen brak daarbij in tweeën waarin het voorste deel door de vangrail schoot en de bolide meteen in brand vloog.

De Fransman kon met hulp van racemarshals zijn wagen en de vuurzee verlaten en hield wonder boven wonder slechts enkele lichte brandwonden aan zijn handen en enkels aan de crash over.

Bij de herstart ruim een uur later ging het opnieuw mis. Lance Stroll kwam in botsing met Daniil Kvyat en belandde op zijn kop. De coureur kon de wagen ongedeerd verlaten. Verstappen had door de eerste start een plaats gewonnen ten koste van Valtteri Bottas en hield bij de herstart zijn positie vast achter Hamilton.

Tijdverlies

De Brit ging in de 19de ronde naar binnen en wisselde van banden. De Mercedes-coureur moest in ieder geval nog een keer naar binnen. Verstappen wisselde een ronde later van medium banden naar harde banden. In de 35ste ronde kwam de Red Bull-coureur opnieuw naar binnen en bij die stop verloor hij veel tijd.

Verstappen kwam in de slotfase zelfs nog een keer naar binnen voor nieuwe banden, maar behield zijn tweede positie voor Pérez. De Mexicaan verspeelde zijn podiumplaats drie ronden voor het einde door motorproblemen. Hij viel uit waardoor Albon alsnog derde werd en voor het eerst samen met Verstappen op het podium stond.