Verstappen strandt voortijdig in Japan na botsing

Max Verstappen in Japan. Beeld Getty Images

In eerste instantie leek hij nog verder te kunnen, maar hij moest de strijd toch al snel staken. Te veel schade en verlies aan snelheid braken hem op.

Verstappen kende een prima start, hij schoot vanaf de vijfde plek direct voorbij Lewis Hamilton en had ook Leclerc te pakken. Bij de eerste rechterknik werd hij verrast door de Monegask, die vanuit de binnenkant naar de buitenkant gleed en hem vol raakte. Verstappen schoot van de baan, sloot achteraan, maar klaagde al over verminderde snelheid. Leclerc had schade aan zijn voorvleugel, maar wachtte nog een aantal rondes met het laten vervangen, terwijl de onderdelen eraf vlogen.

Het incident werd aanvankelijk niet onderzocht door de wedstrijdleiding, tot grote verbazing bij Verstappen. “Wat? Waar kon ik heen dan?,” riep hij richting zijn engineer. Later werd bekend dat de jury toch nog eens naar de actie van Leclerc zou kijken. Een besluit hierover volgt na de race.