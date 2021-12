Verstappen ramt muur en loopt pole mis: ‘Heel teleurstellend, want we hebben de snelheid’

Max Verstappen baalt na zijn kwalificatie. Beeld AFP

De leider in het WK zal in de race van zondag vanaf plek drie vertrekken. Titelrivaal Lewis Hamilton profiteerde en veroverde de pole. De Brit start zondag vanaf de eerste startplek voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die de tweede tijd reed.

Direct na de kwalificatie stond Verstappen voor de camera. “Ik baal enorm”, zei hij. “Dit is teleurstellend, want we hebben de snelheid op dit circuit.” Hij kon nog niet zeggen hoe groot de schade is.

Lewis Hamilton klonk dolblij en ook vooral opgelucht. “Dit is een nieuw circuit, maar het bevalt mij uitstekend. Het is echt fantastisch opgebouwd, erg technisch en complex,” vertelde Hamilton. Hij staat acht punten achter op Verstappen en met nog twee races te gaan nadert de titelstrijd zijn ontknoping. “Wat betreft de snelheid komen we steeds dichter bij elkaar. Maar we werken bij Mercedes heel goed als team samen. Daar ben ik trots op. Ik denk dat we de auto nog beter kunnen afstellen.”