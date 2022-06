Verstappen racet in Bakoe onbedreigd naar vijfde zege in seizoen

Max Verstappen passeert de finish in Bakoe en pakt zijn vijfde zege van dit seizoen. Beeld AP

De Nederlander boekte in Bakoe zijn vijfde zege van dit seizoen en verstevigde zijn leidende ­positie in het kampioenschap van de Formule 1.

Verstappen profiteerde optimaal van de dubbele pech bij zijn rivalen van Ferrari. Charles Leclerc moest na 21 van de 51 ronden op het stratencircuit van Bakoe opgeven met een kapotte motor. De Monegask lag op dat moment aan de leiding. Carlos Sainz moest na 10 ronden zijn Ferrari al aan de kant parkeren met een kapot remsysteem.

Vorig jaar reed Verstappen comfortabel aan de leiding in Bakoe, toen hij vijf ronden voor het einde uitviel met een klapband. Teamgenoot Sergio Pérez reed toen naar de overwinning.

Meer snelheid en controle

De Mexicaan had zondag de beste start en leek een serieuze kandidaat voor zijn tweede zege op rij in Azerbeidzjan, maar gedurende de race bleek dat Verstappen meer snelheid had en zijn auto beter onder controle had op het verraderlijke circuit. Hij liet duidelijk blijken dat hij de kopman van Red Bull is en Pérez voorzichtig moet zijn met boude beweringen dat hij ook voor de titel meedoet.

Pérez eindigde op 20 seconden van de Nederlander als tweede. George Russell reed in zijn Mercedes naar de derde plaats. Hij finishte ruim voor teamgenoot en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, die vierde werd in zijn ‘stuiterende’ Mercedes.

Leclerc begon de race vanaf poleposition, maar Pérez wist hem vanaf de tweede startplek voor de eerste bocht in te halen en de leiding in de race te nemen. Verstappen probeerde in het kielzog van zijn teamgenoot mee te gaan, maar hij slaagde er niet in Leclerc te passeren. Vervolgens probeerde hij ronden lang op het lange rechte stuk zijn rivaal van de Italiaanse renstal in te halen, maar ook dat mislukte keer op keer.

Gewonnen race

Toen Leclerc al vrij vroeg naar de harde banden wisselde, kreeg Verstappen vrije ruimte en liep hij zienderogen in op Pérez. In ronde 15 ging hij er voorbij, Pérez bood weinig weerstand. Kort daarna maakte de Nederlander zijn pitstop en kreeg Leclerc de leiding weer in handen. Dat zou niet lang duren, want het geluid van een pruttelende motor was een overduidelijk signaal dat de Ferrari niet verder kon.

Vanaf dat moment reed Verstappen een gewonnen race. Hij lette goed op de temperatuur van zijn banden en had geen last van de rest van het veld, dat op ruime achterstand achter hem reed.