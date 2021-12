Verstappen passeert Hamilton in slotronde en pakt wereldtitel

Beeld AFP

Hamilton domineerde de race op het Yas Marina Circuit en leek onbedreigd op zijn achtste wereldtitel af te gaan, tot vijf rondes voor het einde de safetycar de baan op kwam na een crash van Nicholas Latifi. Verstappen lag op dat moment zo’n 12 seconden achter de Mercedes-coureur. Hij dook direct de pits in voor nieuwe banden (softs).

Aanvankelijk zaten er vijf achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen, maar in de voorlaatste ronde besloot de raceleiding om die auto’s er tussenuit te halen. De Nederlander kwam daardoor weer pal achter Hamilton te rijden. Met nog één ronde te gaan, ging de safetycar naar binnen. Verstappen had de snellere banden en wist Hamilton te passeren, tot grote frustratie van de Brit en diens Mercedes-team. De Nederlander kwam als eerste over de finish en schreef daardoor opnieuw Formule 1-geschiedenis.

Ongemeen spannend

Het kampioenschap was dit jaar ongemeen spannend. Verstappen en Hamilton gingen de slotrace in met evenveel punten. Het was 47 jaar geleden dat de Formule 1 ook in de laatste race werd beslist met twee coureurs die in punten gelijk staan.

Verstappen begon de race met een licht voordeel; hij had dit seizoen meer races gewonnen dan Hamilton (negen om acht) en dat betekende dat als beide rijders na de race in Abu Dhabi nog steeds gelijk staan in punten, Verstappen de titel zou winnen.