Verstappen pakt zijn tweede wereldtitel: ‘Het wordt heel moeilijk zo’n seizoen als dit te kopiëren’

Omdat Charles Leclerc een straf had gekregen en daardoor terugviel naar plek 3, was Verstappen toch wereldkampioen geworden. Beeld FRANCK ROBICHON/ANP/EPA

Ineens was daar de ontlading. De lach, de kreet, de zoen van zijn vriendin Kelly Piquet (33). De knuffels van teambaas Christian Horner en topadviseur Helmut Marko. Hij had zijn eerste, korte interviewtje al gegeven, toen hij werd teruggeroepen naar de camera.

Max Verstappen (25) was wereldkampioen geworden, omdat Ferraricoureur Charles Leclerc een straf kreeg en daardoor terugviel naar plek drie. En daarmee stelde Verstappen zijn titel veilig op de mooist mogelijke plek.

Op handen

In Japan, het land waar hij zijn eerste rondjes in een Formule 1-auto reed. Het land waar Honda vandaan komt, de motorleverancier die zijn team naar een hoger niveau heeft gebracht. Het land waar de racefans hem op handen dragen. Hun ontlading was ook groot. Jarenlang was er al geen Grand Prix van Japan meer geweest, door het coronavirus. En nu ze eindelijk weer van dichtbij een Formule 1-race konden zien, werd het de beslissende van het seizoen.

“Het is perfect om de titel hier te pakken,” zei Verstappen. “Door Honda, door de Japanse fans. Maar vooral omdat we van ver komen. Toen we een paar jaar geleden met Honda gingen samenwerken, zeiden veel mensen dat we gek waren. Het is lastig als je veel kritiek krijgt, maar iedereen is kalm gebleven. We wisten wat we moesten doen en kijk ons nu eens. We hebben niet opgegeven, hebben vol toewijding gewerkt. Vorig jaar waren we al sterk en nu zijn we nog beter.”

Uitvalbeurten

Het was precies waar hij aan dacht toen hij doorhad dat hij wereldkampioen was geworden. “Zodra je dat weet, kijk je terug op het hele seizoen. Denk je aan de speciale momenten. En ik ben er vrij zeker van dat het heel moeilijk wordt om zo’n seizoen als deze te kopiëren.”

Een magistraal jaar hebben Verstappen en Red Bull. Een seizoen dat nog uiterst moeizaam begon, met uitvalbeurten in de eerste en de derde race van het kampioenschap, maar waarin de Nederlander heel snel onwaarschijnlijk dominant werd. “Die uitvalbeurten aan het begin van het seizoen waren heel vervelend. Dat is het ergste wat er kan gebeuren, want je móét punten scoren. Maar we zijn nooit teneergeslagen geweest.”

Begrijpelijk, want Verstappen en Red Bull hebben het seizoen razendsnel naar zich toe getrokken. Hij won regelmatig met grote overmacht, zoals in Spa-Francorchamps. De Grand Prix van België is volgens hemzelf zijn hoogtepunt van het seizoen. “Daar hadden we totale dominantie. Dat soort weekends maak je bijna nooit mee. Toen ik daarvan thuis kwam, realiseerde ik me meteen dat het speciaal was.”

Dominant was hij in Japan ook. In een race die door de regen werd beïnvloed. Na een moeizame start op de natte baan, toonde Verstappen lef toen hij de beter weggereden Leclerc voor bleef door later te remmen voor de eerste bocht. Vervolgens crashte Ferraricoureur Carlos Sainz en lag de grand prix lang stil vanwege de regen. Toen er toch nog zo’n veertig minuten geracet werd, gaf Verstappen maar weer eens een masterclass weg. Razendsnel reed hij weg bij Leclerc, een gapend gat achter zich latend.

Completer

Het was uiteindelijk dus genoeg om zijn tweede titel te pakken. Vier races voor het einde van een seizoen waarin hij zichzelf volgens velen wéér heeft overtroffen. “Ik vind het moeilijk om te zeggen of ik zelf beter was dan vorig jaar. Je probeert altijd completer te worden. Je maakt altijd foutjes, maar dat probeer je zo min mogelijk te doen. Je gaat risico’s proberen te vermijden.”

Hoe dan ook bracht hij alles in Japan maar weer eens samen. Hij liet weer zien dat hij de beste is in de regen, dat hij het beste met zijn banden om kan gaan, dat hij het beste aanvoelt hoe hij een race kan winnen. En dat dus op de plek waar zijn leerproces in 2014 begon. Toen mocht hij, drie dagen na zijn zeventiende verjaardag, voor het eerst een training rijden in een Formule 1-auto. Om ervaring op te doen. Vanaf dat moment werd er meteen veel van hem verwacht. En nu, acht jaar later, is hij tweevoudig wereldkampioen. “En dat is een geweldig gevoel.”