Verstappen pakt pole voor Grote Prijs Mexico

Max Verstappen tijdens de Mexican Grand Prix in Mexico-Stad. Beeld AFP

De Nederlander was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Mexico. Hij klokte op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad in zijn Red Bull een tijd waar geen van zijn concurrenten aan kon tippen.

Verstappen won de afgelopen twee jaar de Grote Prijs van Mexico. Hij pakt de eerste pole in zijn carrière eerder dit jaar in de Grote Prijs van Hongarije.

De Nederlander was vooraf helemaal niet zeker van zijn zaak, ook al heeft hij al in de twee voorgaande edities van de race in Mexico bewezen dat de ijle lucht op het hooggelegen circuit het beste uit zijn aerodynamische Red Bull haalt. Verstappen vreesde echter dat Ferrari deze keer sneller zou zijn. In de vrije trainingen gaven de Italiaanse bolides inderdaad aan dat ze bijzonder rap waren, maar Verstappen verbaasde iedereen met een sublieme ronde in de derde kwalificatiesessie.

“Ongelooflijk. Wat voelde de auto goed aan,” jubelde de Nederlander na het binnenhalen van zijn tweede pole. De Monegask Charles Leclerc klokte in zijn Ferrari de tweede tijd. De Duitser Sebastian Vettel, eveneens in een Ferrari, zette de derde tijd neer.

De Fin Valterri Bottas crashte in slotfase van de derde kwalificatiesessie. De Fin vloog in een ultieme poging de tijd van Verstappen te verbeteren met zijn Mercedes uit de bocht.