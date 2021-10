Verstappen pakt pole in GP van Verenigde Staten

Max Verstappen op het circuit in Austin (Texas) op weg naar zijn negende pole van het seizoen. Beeld REUTERS

Max Verstappen start zondag voor de negende keer dit seizoen vanaf poleposition in een Formule 1-race. De Nederlander was de snelste in zijn Red Bull in de kwalificatierace voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten.

Hij was op het Circuit of The Americas in Austin 0,209 seconde sneller dan zijn grote rivaal Lewis Hamilton. De Britse coureur van Mercedes zette wel de tweede tijd neer, zodat de twee titelkandidaten in de race vanaf de eerste startrij vertrekken. Er waren 120.000 toeschouwers getuige van de kwalificatie.

Sergio Pérez noteerde de derde tijd in zijn Red Bull, terwijl Valtteri Bottas in zijn Mercedes de vierde tijd reed. De Mexicaan verdiende daarmee een plek op de tweede startrij. Bottas valt terug naar de negende startpositie, omdat de Fin wegens nieuwe componenten in zijn motor voor straf vijf posities in de startopstelling naar achteren moet.

De 24-jarige Verstappen heeft na zestien grands prix de leiding in het kampioenschap. Hij heeft 6 punten voorsprong op zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die al vijf keer de grand prix in Texas won.

Spannend slot in de regen

De kwalificatierace kreeg een spannende slotminuut, waarin redelijk onverwacht regenspatjes vielen en Hamilton een tijd van 1.33,119 klokte. Verstappen slaagde erin ondanks de druppels op de baan onder de tijd van Hamilton te duiken. Teamgenoot Pérez kwam in zijn ultieme poging niet aan de 1.32,910 van Verstappen en ook Bottas haalde het niet.

De Nederlander slaakte kreten van vreugde over zijn poleposition, omdat hij Hamilton ook weer een mentale tik uitdeelde. Het seizoen nadert zijn ontknoping en Verstappen komt steeds meer bij zijn grote doel en dat is de eerste Nederlandse wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport worden.

“Het was behoorlijk opwindend”, zei de Limburger na afloop. “Mijn eerste rondje in de laatste kwalificatiesessie was niet fantastisch en in mijn tweede en laatste poging slipte ik hier en daar vanwege de regendruppels. Ik had niet gedacht dat ik sneller zou zijn dan Hamilton. Ik sta op pole en Sergio heeft de derde startplek, dus het is ook nog eens een sterk teamresultaat.”