Verstappen pakt opnieuw poleposition op Zandvoort

Verstappen had zaterdag de snelste tijd in de kwalificatiewedstrijd. Beeld E

Verstappen heeft zondag de beste startpositie op het circuit van Zandvoort. In 1.10,342 hield hij nipt de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz van pole.

De vrijdag verliep stroef, met een uitvalbeurt in de eerste vrije training. Zaterdagochtend verliep de laatste oefensessie beter. Verstappen meldde toen al dat hij het gevoel had nog een beetje achter de concurrentie aan te jagen. “We gaan het proberen. We weten dat we op een baan met veel downforce niet op ons sterkst zijn, maar we doen ons best,” vertelde hij voor de kwalificatie.

Tijdens de kwalificatie wipte hij steeds met één run comfortabel door de eerste twee sessies, maar moest hij hard werken om in de slotsessie met twee runs de concurrentie van zich af te schudden. Met minimaal verschil pakte Verstappen zijn vierde pole van het seizoen, op een ideaal moment. “Simply lovely. Wat fijn om zo te verbeteren na gisteren,” jubelde de Nederlander, met een voorsprong van bijna 100 punten in het wereldkampioenschap.

Duiven op de baan

De kwalificatie, die in de tweede sessie even stillag in verband met een oranje rookpot op het asfalt (de FIA zette de dader per direct buiten de circuitpoorten) en duiven op de baan, was razend spannend, met juichend thuispubliek op de banken. “Ongelofelijk mooi dit, een kwalificatierondje hier is insane,” meldde Verstappen tegenover interviewer Giedo van der Garde. “Ongelofelijk gaaf om zoveel oranje te zien en de steun te voelen. Dankjewel.”

Leclerc kwam dichtbij poleposition. De Monegask toonde zich een sterke verliezer. “Heel close, maar Max deed een geweldig goede job. Morgen is de race, ik denk dat het dan ook weer spannend wordt met Red Bull. Het lijkt er in ieder geval op dat we een stuk sterker zijn dan vorige week, in Spa.”

Tienduizenden Verstappenfans hebben zich dit weekend verzameld op de tribunes van het circuit in Zandvoort. Beeld AFP