Verstappen overklast Leclerc en wint GP van Emilia-Romagna

Max Verstappen heeft evenals vorig jaar de Grote Prijs van Emilia-Romagna op zijn naam geschreven. De wereldkampioen in de Formule 1 was op het circuit van Imola dominant: hij leidde van start tot finish in zijn Red Bull.

Verstappen was wel veel dank verschuldigd aan zijn teamgenoot Sergio Pérez, die vrijwel de hele race op de tweede plaats lag en grote rivaal Charles Leclerc van Ferrari vakkundig ophield. De Nederlander won zaterdag ook al de sprintrace én noteerde zondag de snelste raceronde, zodat hij dit weekend het maximale aantal punten scoorde – 34.

Verstappen liep met zijn 22ste grand-prixzege flink wat punten in op Leclerc, die de ranglijst nog altijd aanvoert met 86 punten. Wel klom hij op naar de tweede plaats (59 punten). De Monegask maakte tegen het einde van de race een slippertje en moest een extra pitstop maken om zijn Ferrari van een nieuwe neus te voorzien. Hij kwam uiteindelijk als zesde over de finish. Het was de eerste keer dit seizoen dat Verstappen Leclerc overklaste.

Weer pech voor Sainz

In de sprintrace van zaterdag had Verstappen nog een belabberde start, maar in de hoofdrace trok hij razendsnel op en dook als eerste de bocht in. De wereldkampioen nam teamgenoot Pérez mee in zijn kielzog. Leclerc kwam minder goed weg en viel terug van de tweede naar de vierde plaats – ook Lando Norris ging de WK-leider van Ferrari nog voorbij in zijn McLaren. Daarachter kwamen Daniel Ricciardo (McLaren) en Carlos Sainz (Ferrari) met elkaar in aanraking. Voor Sainz, die al vaker pech kende dit seizoen, betekende dat meteen het einde van de race.

Na vijf ronden achter de safetycar volgde de herstart, waarbij Verstappen vrij eenvoudig de leiding hield. Dat Pérez op de tweede plek reed, was ideaal voor Red Bull Racing. De Mexicaan moest na zijn pitstop weliswaar Leclerc even voorbij laten gaan, maar kon met warmere banden al snel weer de tweede plaats overnemen.

Minister van Defensie

Ondanks de voorspelling van regen waagden de coureurs allemaal een wissel naar de gladde droogweerbanden. Op de mediums bleef Verstappen in eerste positie en kon hij ronde na ronde zijn voorsprong uitbouwen, terwijl de door Red Bull tot ‘minister van Defensie’ benoemde Pérez niet toestond dat Leclerc hem kon inhalen.

Na het slippertje van de Ferrari kon Verstappen soeverein naar de zege rijden; Pérez eindigde al even comfortabel als tweede. Lando Norris kwam een dikke halve minuut na de winnaar als derde over de finish. Lewis Hamilton begon én eindigde de race als veertiende. Zijn ploeggenoot George Russell deed het beduidend beter: hij klom op van de elfde naar de vierde plek.